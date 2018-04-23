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Оппозиция проведет переговоры с врио премьера Армении о «передаче власти без потрясений»
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    Оппозиция проведет переговоры с врио премьера Армении о «передаче власти без потрясений»

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    Оппозиция проведет переговоры с врио премьера Армении о «передаче власти без потрясений»

    Ереван, 23 апреля. Оппозиция Армении собирается в среду провести переговоры с исполняющим обязанности премьера страны Кареном Карапетяном о «передаче власти без потрясений».

    «В среду утром, в 11.00, мы продолжим переговоры с властями, врио премьера Кареном Карапетяном о передаче власти без потрясений», — заявил на митинге своих сторонников лидер оппозиции Никол Пашинян.

    Напомним, 13 апреля в Ереване начались масштабные митинги против избрания бывшего президента Армении Саргсяна премьером. Оппозиция обвиняет его в ухудшении экономической ситуации в стране, а также в неплодотворном управлении Арменией. В понедельник Саргсян, недавно назначенный на пост премьер-министра, был вынужден отказаться от новой должности. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.

    Автор: Тимур Румянцев
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