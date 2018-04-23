Нормальная еда становится для украинцев роскошью: киевские эксперты объяснили рост цен на продукты

Киевские эксперты обсудили продолжающийся рост цен на основные продукты питания в стране и пришли к выводу: сегодня нормальная еда стала для многих граждан настоящей роскошью. Причин для этого множество, но самая плохая новость состоит в том, что нынешние власти не могут и не хотят предпринимать ничего, чтобы слегка скрасить жизнь своему у народу, хотя бы на уровне желудка.

По данным Госкомстата Украины, за два года — с апреля 2016-го по апрель 2018-го — стоимость так называемой «мясной корзины» и яиц на Украине выросла на 60%. Если два года назад набор необходимых для каждого домохозяйства продуктов обходился украинцам в 293 гривны, то сегодня — уже в 470 гривен (примерно 1200 рублей).

При этом в конце нынешней весны в очередной раз ощутимо подорожали почти все «социальные» продукты питания. Средняя стоимость молока на Украине выросла до 25 гривен за литр, хлеб в среднем подорожал на 16% — до 16 гривен за буханку. Среди всех видов мяса больше всего подорожали говядина и свинина, которые сегодня недоступны более чем трети населения.

Кроме того, в связи с поздней весной-2018 первые овощи нового урожая бьют на Украине ценовые рекорды. Стоимость молодого лука, капусты, редиски и зелени оказались выше прошлогодних на 15-20%. В Киеве небольшой пучок свежего редиса обойдется в 20-25 гривен, а на вес килограмм будет стоить уже 70-75 гривен — еще недавно немыслимая цена для «аграрной сверхдержавы»! Даже пучок лука или салата в среднем идет в украинских магазинах по 12-15 гривен.

«Ранняя» импортная капуста стоит в магазинах 30-35 гривен за килограмм, цена на огурцы (которые летом не стоят и 10 гривен за кило) сегодня варьируется в пределах 50-60 гривен, а помидоры и вовсе идут по 60-80 гривен. То есть, хотя бы пару раз в неделю есть свежий овощной салат не могут себе позволить себе даже многие киевляне. Что уж в этом плане говорить о жителях украинских регионов, получающих в разы меньше.

По словам экспертов, вряд ли в предстоящие майские праздники цены порадуют местных любителей шашлыка. По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, всего за год «шашлычный набор» подорожал почти на 30 процентов.

«В «шашлычный набор», который составили наши специалисты, вошли 1,6 кг свинины, по 1 кг огурцов и томатов, 2 литра минералки, четыре бутылки пива по 0,5 литра, 0,75 литра вина, по полкило черного и белого хлеба, а также упаковка кетчупа в 500 граммов. Таким образом, в этом году «майский шашлык» обойдется в 445 гривен, — отметил Дорошенко. — То есть, средняя цена хорошего шашлыка на четверых возросла на 28 процентов, или на 96 гривен. Самый дорогой продукт для «шашлычного стола» — это свинина, причем мясо за последний год дорожало самыми быстрыми темпами. Сейчас кило свинины для шашлыка стоит примерно 176 гривен, за год его стоимость выросла на рекордные 38 процентов».

В минувшем месяце возросли цены и на «набор для борща», любимого блюда многих граждан. При этом, отмечают специалисты, украинский постный борщ на 30% дороже, чем польский. В частности, капуста белокочанная на Украине сегодня стоит в 2,5 раза дороже, чем в Польше. Свекла для украинцев выше в цене почти в 2 раза, картофель на украинском рынке дороже на 10%, лук репчатый — на 6%, а томаты — на 5%. Поэтому, отмечают эксперты, борщ для украинцев тоже постепенно становится дорогим лакомством.

Также, сообщили аналитики, сегодня на Украине один из самых высоких налогов на добавленную стоимость в Европе. Средний европеец покупает продукты, в которых НДС составляет 7%, в то время как украинцы вынуждены брать продукты, в которых заложено 20% НДС.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, есть сразу несколько факторов, которые толкают вверх продуктовые цены на Украине.

«Во-первых, это очень дорогие энергоресурсы в стране. Как известно, в силу политических причин газ, дизельное топливо, бензин и т. д. Украина импортирует из соседних стран, и эти расходы «закладываются» в цены на продукты питания. Во-вторых, это дорогие минеральные удобрения — как известно, их импорт из России сегодня запрещен, а европейские удобрения стоят очень дорого», — говорит Охрименко.

По его мнению, на цены в магазинах влияет и упомянутый высокий НДС, но он влияет вообще на все товары на Украине и становится одним из факторов разгона инфляции. В итоге в стране складывается ситуация, при которой хоть как-то удешевить продукты питания, без удешевления их себестоимости, практически невозможно. Понятно, что постоянный рост цен очень раздражает украинцев, которые вынуждены все больше экономить на еде, считает аналитик.

«Выходом из этой ситуации мне кажется открытие украинского рынка земли —только в этом случае многие отечественные и зарубежные агробизнесмены будут реально инвестировать в производство продуктов. Сегодня же у многих из них психология «временщиков»: отработал на арендованной земле, получил прибыль, а дальше — хоть трава не расти. Если в украинский агросектор потекут долговременные инвестиции, то, как следствие, снизится себестоимость продукции (начиная с кормов), меньше будет тратиться той же солярки, и цены на продукты, возможно, начнут снижаться. Но пока что до этого еще очень далеко», — говорит Охрименко.

По мнению экспертов, в сравнении с Европой украинцы номинально все еще могут купить больше продуктов. Но — только номинально. Если же учесть стремительный рост тарифов ЖКХ, энергии и т. п., подорожание транспорта и т. д., то денег на качественное питание у жителей Украины остается значительно меньше, чем у европейцев.

На вопрос, будут ли и дальше расти цены на продукты на Украине, эксперты отвечают: будет действовать сезонный фактор. То есть, летом цены на целый ряд продуктов, таких, как сало, овощи, фрукты, яйца и молоко, традиционно немного снизятся. Однако осень и приближение холодов обязательно вызовут новый виток цен на продукты, которые станут для большинства украинцев еще большей роскошью. Прежде всего, менее доступны народу станут продукты животного происхождения — те же мясо, сало, яйца и молочные продукты. Особенно с учетом того, что около трети украинцев официально получают сегодня минимальную зарплату, равняющуюся примерно 4,5 тысячам гривен.