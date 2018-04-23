Меню
Политика
Новейшее оружие России является реакцией на ситуацию в мире — МИД РФ
Россия
Более тридцати фигур котов-футболистов установят на улицах Петербурга к ЧМ-2018
Следующая новость
Загрузка...

    Новейшее оружие России является реакцией на ситуацию в мире — МИД РФ

    255

    Новейшее оружие России является реакцией на ситуацию в мире — МИД РФ

    Москва, 23 апреля. Представленное президентом России Владимиром Путиным новейшее российское оружие является реакцией на ситуацию в мире. Об это заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

    Ермаков подчеркнул, что Россия никому ничем не угрожает, и развитие арсеналов является обычным процессом для «обычного государства».

    «Мы были вынуждены реагировать на обострение ситуации в мире», — отметил Владимир Ермаков.

    По словам Ермаков, действия США угрожают целостности Договора о нераспространении ядерного оружия и многим другим договоренностям, сообщает РИА Новости.

    «Упорное нежелание американцев выполнять статьи 1 и 2 (ДНЯО) и продолжение так называемых nuclear sharing, когда США по существу заставляют неядерные государства НАТО участвовать в тренировках по отработке ядерных ударов по России», — добавил он.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    1932
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    5758
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    9029
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    1076