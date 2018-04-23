Новейшее оружие России является реакцией на ситуацию в мире — МИД РФ

Москва, 23 апреля. Представленное президентом России Владимиром Путиным новейшее российское оружие является реакцией на ситуацию в мире. Об это заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Ермаков подчеркнул, что Россия никому ничем не угрожает, и развитие арсеналов является обычным процессом для «обычного государства».

«Мы были вынуждены реагировать на обострение ситуации в мире», — отметил Владимир Ермаков.

По словам Ермаков, действия США угрожают целостности Договора о нераспространении ядерного оружия и многим другим договоренностям, сообщает РИА Новости.