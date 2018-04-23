Путин ужесточил наказание за кражу денег со счетов и банковских карт

Москва, 23 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который предлагает ужесточить наказание за кражу средств с банковских карт и счетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект приравнивает данное преступление к краже в крупном размере и вводит наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до шести лет.

Аналогичное наказание грозит за мошенничество с целью хищения средств с банковского счета. Речь в данном случае идет о поправках к статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации». При этом законопроект устанавливает наказание по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» (переименована с «Мошенничества с использованием платежных карт») в виде лишения свободы на срок до трех лет.