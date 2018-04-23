Руслан Бальбек: Всех кто способен на диверсии в Крыму, мы знаем и пофамильно, и в лицо

Сразу после завершения IV Ялтинского международного экономического форума в Крыму началось еще одно международное мероприятие — медиафорум журналистов из 20 мусульманских стран. Принимают иностранных корреспондентов крымские татары и правительство Республики.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек после выступления на открытии мероприятия рассказал Федеральному агентству новостей, как были созданы мифы об угнетении крымских татар в российском Крыму, о реальной жизни этого народа на полуострове и о том, кто продолжает попытки диверсий в регионе.

— Руслан Исмаилович, какие мифы о крымских татарах не дают покоя украинской и западной прессе? И как появились эти мифы?

— После 2014 года событий крымской весны, когда Крым воссоединился с Россией, появилось множество мифов, связанных с этим историческим моментом. В том числе для дискредитации действий России использовался национальный фактор, и крымские татары стали заложниками пропаганды Запада в создании информационных атак против нашей страны.

Основное, на чем спекулируют при обсуждении темы крымских татар, — это искусственно созданный образ угнетенной нации и все последствия этого негативного образа. Так, украинские журналисты «находят» проблемы в реставрации Ханского дворца. Или выдают за притеснение по национальному признаку борьбу российских спецслужб с экстремистами. В целом, мировой общественности описывают события в Крыму глазами Джемилева. Еще в период Украины крымские татары стали заложниками организации Междлис (сегодня запрещена в РФ — прим. ФАН), которая была, фактически, монополистом идеологии, и находилась полностью под внешним управлением.

В доказательство этому могу сказать, что Чубаров состоит в наблюдательном совете «Фонда возрождение» Сороса — а это архитектор госпереворотов и цветных революций. Сайт «Меджлиса»1 был профинансирован русофобом Маккейном и его фондом IRI. Джемилев и Чубаров не могли не выбирать свое политическое поведение, и через них Запад навязывал ложное представление о положении крымских татар и дезинформировал мусульман всего мира. Они сами уже давно не в Крыму, но созданные и поддерживаемые ими мифы приносят вред мусульманам Крыма и всему исламу.

Именно «Медждлис» организовал всевозможные блокады в Крыму, самой болезненной из которых была энергетическая: в морозные дни целый регион из-за диверсии был обесточен. На оборванных электропроводах экстремисты выставили флаг крымских татар, чтобы крымчане обвинили в своих тяготах этот народ. Этого удалось избежать благодаря мудрой политике духовных лидеров полуострова. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев сразу же выступили перед людьми и заявили, что преступление не имеет национальности.

— Знаю, что еще любят писать о «тысячах крымских татар, покинувших Крым в 2014 году». Сколько на самом деле уехало людей в тот год?

— Всего 700-800 человек — это те, кто составлял генералитет экстремистских религиозных организаций, 15-20 человек из «Медждлиса». В Киеве для них было сейчас создано понятие «вынужденные переселенцы» — очень в духе западных технологий: создать образ и тиражировать его в СМИ. Нужно понимать, что происходило в среде крымских татар до 2014 года. Самых выдающихся молодых представителей, прошедших воспитательно-образовательные школы сообщества «Нурджулар» («турецкие лицеи» Фетхуллаха Гюлена, сейчас организация запрещена в РФ — прим. ФАН), забирали в Канаду и США.

В итоге появилась такая поросль «американских мальчиков», как мы их называли, со стерилизованным мышлением. Их прочили в руководство «Медждлиса», а они себя позиционировали, как люди фонда IRI. Их задачей было использовать национальный фактор в интересах фонда, а так и произошло бы, если бы не воссоединение Крыма с Россией. Параллельно с этим в Крыму запускались вредоносные экстремистские религиозные политические проекты. Такфириты, политический ислам — все, с чем мы столкнулись после 90-го, когда экспорт экстремистских религиозных идеологий заполонил полуостров и муфтият не в состоянии был бороться с этой экспансией.

Все эти проекты в исламской оболочке имеют англосаксонскую природу. Даже взять «Нурджулар» — вроде бы турецкий проект, идеи пантюркизма, но на самом деле, лидер организации живет в Пенсильвании, имеет green card. У нас есть информация о том, что в разветвленной системе образовательных учреждений этого сообщества обеспечивалось прикрытие работников ЦРУ. Они готовили авангард управленцев, которые должны закладывать ложную систему ценностей, а после стажировки за пределами страны внедряться в политические органы управления страной и СМИ и реализовывать интересы заказчика.

— Насколько Крым был близок к этому?

— В Крыму были детский сад, лицей, школа в Танковом от организации «Нурджулар». Они выдавались как что-то благое, но боролись за элиту — представителей влиятельных семей полуострова, крымских татар. Запрещенная в России организация «Хизб ут-Тахрир» была социальным наркотиком для неустроенной молодежи — в нее вовлекали тех, кто не поступил в высшие учебные заведения и был без дела. По замыслу англосаксов, это та категория крымчан, которая должна была стать протестной массой в столкновениях, митингах, народных протестах.

Джихадисты, ваххабиты могли пригодиться для точечного прямого воздействия в случае угрозы реализации политики. А «Медждлис» — это внешняя оболочка, которая давала возможность западным институциям открыто вмешиваться во внутриполитические процессы Украины. С переходом в России, теми же инструментами попытались сохранить влияние на национальный фактор в Крыму.

— Сейчас вы спокойны за безопасность в Крыму?

— Всех, кто способен на диверсии в Крыму, мы знаем и пофамильно и в лицо. Единственное, чего мы опасаемся, это экстремистских действий со стороны Украины. Спецслужбы отрабатывают все потенциальные диверсии так, что далеко не все попадает в публичную плоскость, но могу сказать, что мы находимся под постоянным напряжением.

— Участие крымских татар в выборах президента России — тоже благодатная тема для создания мифов. Все-таки: как проголосовали крымские татары в марте этого года?

— В период Украины крымские татары на выборах показывали явку максимум 30% — примерно 22 000 человек при премьере Джарты, например. Тогда, кстати, был большой скандал: приехали из Киева, сидели и думали, что делать, в итоге дорисовали 51 тысячу, чтобы провести татар в парламент Крыма. На российских выборах явка уникальная: в украинские времена такая же была только за Ющенко. 81 тысяча крымских татар пришла на голосование, это 40%. Нам было важно получить маркеры доверия российскому правительству, и на выходе мы спрашивали людей, за что они благодарны России.

— Что отвечали крымские татары?

— Они упоминали строительство Соборной мечети, передачу культурных объектов мусульманства муфтияту, появления крымскотатарского языка в качестве официального в Республике. Вообще после 2014 года началось религиозное возрождение на полуострове. У России есть богатый опыт мирного соседства множества конфессий бок о бок, с сохранением народами своей идентичности в рамках одного государства.

В период юрисдикции Украины более 330 мечетей не имели правоустанавливающих документов, и это давало возможность экстремистским организациям вмешиваться в политические процессы страны. Ряд аферистских течений разделили идеологическое, духовное тело мусульман Крыма. Шла борьба за контроль над культовыми объектами. Только после воссоединения Крыма с Россией все мечети перешли в подчинение духовного управления мусульман Крыма, этот процесс перехода мы сейчас завершаем. Так мы получили возможность административного единства и уверенность в том, что все мечети будут говорить на одном религиозном языке во время пятничных молитв, что религия будет не разделять мусульман Крыма, а объединять.

Также десять лет мусульмане добивались строительства мечети, но сталкивались с препятствиями, отказами. После вхождения Крыма в состав России президент Владимир Путин лично встречался с национально-культурными общинами Крыма, и наш муфтий обратился к нему с просьбой все-таки построить Соборную мечеть. И хочу всех обрадовать: эту мечеть крымские мусульмане обретут уже в будущем году. Работы идут с опережением срока, на 95% закончены бетонные работы, и 21 апреля 2019 года, в день подписания указа о реабилитации крымских татар, мечеть в Симферополе откроется.

Территория полуострова наполнена мусульманскими памятниками, и именно после воссоединения Крыма с Россией началась реставрация культовых объектов мечети хана Узбека и медресе. Надо сказать, что до этого они были на балансе украинского ЖКХ, Россия же сразу передала их под защиту законодательства в комитет по сохранению культурного наследия. Также в период Украины были аферы вокруг дворца Калга-Султана — эта территория подвергалась попыткам застройки, и на этой теме активно манипулировали чувствами крымских татар.

Россия после археологических изысканий внесла эту территорию в реестр вновь выявленных памятников культурного наследия. В российском Крыму началась реставрация Ханского дворца. Сейчас отрабатываются места по созданию религиозных культовых объектов и кладбищ мусульман, христиан, иудеев. Также нашему народу стал более доступен Хадж. В украинские времена максимум 80-90 человек могли посетить Мекку, но в России уже в 2014 году создали такие условия, что 150 крымчан смогли отправиться в паломничество к святым местам. В 2015 совершить хадж смогли уже более 300 паломников, а в этом году квота для крымчан составляет от 600 паломников. Такого возрождения мусульманство Крыма не получало во время Украины.

Международный форум «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций» продолжится встречей с главой Республики Крыма Сергеем Аксеновым и муфтием хаджи Эмирали Аблаевым, осмотром строительства Соборной мечети, экскурсией по Бахчисараю, посещением комплекса Сеит-Сетар.

1 Организация запрещена на территории РФ.