«Концентрация дураков зашкаливает»: Олейник назвал бредом идею Климкина вернуть на родину три миллиона украинцев

В России сегодня проживают три миллиона украинцев, и всех их необходимо вернуть на родину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Киев уже предпринимает определенные действия, чтобы изменить ситуацию.

«Россия ведет против нас войну, но всё равно 3 млн украинцев живут в России. То есть почти каждый 12-й украинец сейчас в России, — заявил Климкин. — Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи, и мы их отрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно 3 млн украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация».

По словам украинского политика Владимира Олейника, Киев, мягко говоря, при принятии решений не учитывает реалий.

«Я не знаю, что они собираются делать, — говорит политик. — Мне очень сложно комментировать предложения современных украинских чиновников. Без психиатра здесь очень сложно обойтись. Это сущий бред. Первый и главный вопрос: чем будут заниматься на Украине вновь прибывшие три миллиона человек? Они транзитом в Польшу, что ли, пойдут? Там уже тоже достаточно украинцев. Если власти страны говорят о возвращении своих граждан, то они обязаны подготовить рабочие места, инфраструктуру, создать условия для учебы и бизнеса. На Украине сейчас все уничтожено».

По мнению Олейника, осуществлять задуманное украинские власти не собираются, отсюда и такие абсурдные заявления.

«Это мечта. Как присоединение к Евросоюзу или вступление в НАТО», — продолжает политик. — Они только и могут, что продавать мечту в преддверии новых выборов. Власть себя никак не оправдала. Вы знаете, в обществе всегда есть прослойка дураков. Но концентрация их в украинской власти — зашкаливает! Я многие их действия не могу объяснить. Ощущение, что в 2014 году был массовый побег из психбольницы, все побежали мимо Рады, да там и остались».

Павел Климкин уверен: украинских трудовых мигрантов можно перераспределить за рубежом. И на это должно повлиять сближение Украины и ЕС.

«Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращаются на Украину. В то же время это происходит очень медленно», — отметил глава украинского МИД.

Рост внешней трудовой миграции на Украине наблюдается с 2014 года. Чаще всего люди уезжают в том числе в Польшу, где сегодня находятся два миллиона украинцев. Сейчас Киев рассматривает вариант введения визового режима с Россией, однако пока это только слова. Воплощать идею в жизнь украинские власти не решаются — боятся ответных мер от Москвы.