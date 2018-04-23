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Датскому изобретателю, расчленившему журналистку, грозит пожизненный срок
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    Датскому изобретателю, расчленившему журналистку, грозит пожизненный срок

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    Датскому изобретателю, расчленившему журналистку, грозит пожизненный срок

    Копенгаген, 23 апреля. Датский прокурор призвал приговорить к пожизненному тюремному заключению изобретателя, владельца подводой лодки Nautilus Петера Мадсена, который обвиняется в убийстве шведской журналистки Ким Валль и расчленении ее тела.

    Петера Мадсена обвиняют в изнасиловании и преднамеренном убийстве шведской журналистки. Ожидается, что суд вынесет решение по данному делу не ранее среды. Об этом сообщает шведский телеканал SVT. По полученным данным, изобретатель не раз менял свои показания относительно смерти Ким Валль. 

    Напомним, в конце августа прошлого года в море недалеко от Копенгагена было найдено тело шведской журналистки без головы, рук и ног.

    Автор: Дарья Смолин
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