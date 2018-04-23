«Эксперты хранили молчание»: пранкеры рассказали о своем разговоре с директором ОЗХО

Москва, 23 апреля. Эксперты Организации по запрещению химического оружия никогда бы не признались официально, что вещество, которым отравили Скрипалей в Великобритании, могло быть произведено в любой стране мира. Об этом в понедельник заявил российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован), которому удалось поговорить с директором ОЗХО Ахметом Узюмджю от лица премьер-министра Польши.

«ОЗХО хранила в этом молчание. Они даже никогда не говорили, что любая страна может произвести отравляющее вещество. А здесь он прямым текстом заявляет, что любое государство, там, где есть профессиональные химики, которые могут сделать чистое вещество», — отметил Кузнецов.

По словам его напарника Алексея Столярова (Лексус), Узюмджю фактически подтвердил российскую позицию, однако, учитывая политическую обстановку в мире, он никогда бы об этом не заявил публично, передает телеканал «Звезда».

Напомним, что ранее стало известно о разговоре пранкеров с главой ОЗХО. Руководитель Организации по запрещению химоружия признался, что произвести отравляющее вещество, от которого пострадали Скрипали, могли в любой стране, где есть квалифицированные химики, включая США.