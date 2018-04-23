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Политика
«Эксперты хранили молчание»: пранкеры рассказали о своем разговоре с директором ОЗХО
Россия
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    «Эксперты хранили молчание»: пранкеры рассказали о своем разговоре с директором ОЗХО

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    «Эксперты хранили молчание»: пранкеры рассказали о своем разговоре с директором ОЗХО

    Москва, 23 апреля. Эксперты Организации по запрещению химического оружия никогда бы не признались официально, что вещество, которым отравили Скрипалей в Великобритании, могло быть произведено в любой стране мира. Об этом в понедельник заявил российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован), которому удалось поговорить с директором ОЗХО Ахметом Узюмджю от лица премьер-министра Польши.

    «ОЗХО хранила в этом молчание. Они даже никогда не говорили, что любая страна может произвести отравляющее вещество. А здесь он прямым текстом заявляет, что любое государство, там, где есть профессиональные химики, которые могут сделать чистое вещество», — отметил Кузнецов.

    По словам его напарника Алексея Столярова (Лексус), Узюмджю фактически подтвердил российскую позицию, однако, учитывая политическую обстановку в мире, он никогда бы об этом не заявил публично, передает телеканал «Звезда».

    Напомним, что ранее стало известно о разговоре пранкеров с главой ОЗХО. Руководитель Организации по запрещению химоружия признался, что произвести отравляющее вещество, от которого пострадали Скрипали, могли в любой стране, где есть квалифицированные химики, включая США.

    Автор: Антон Соколов
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