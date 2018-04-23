Глава МИД Литвы отказался делать что-либо для улучшения отношений с Москвой

Вильнюс, 23 апреля. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что улучшение отношений между Москвой и Вильнюсом возможно только по инициативе России. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

«Я категорически отбрасываю мысли о том, что мы должны что-то делать, чтобы улучшить отношения», — сказал Линкявичюс по итогам встречи, комментируя отношения Вильнюса и Москвы.

Он также добавил, что между Литвой и Россией продолжают действовать рабочие контакты, однако для восстановления полноформатного сотрудничества и улучшения отношений их недостаточно.

Ранее премьер-министр Литвы заявил, что Вильнюс должен восстановить работу межправительственной комиссии с Россией. Позднее президент Литвы Даля Грибаускайте назвала его инициативу нецелесообразной и безответственной. Стоит отметить, что последнее заседание Российско-Литовской Межправительственной комиссии состоялось в 2011 году.