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Саркисян принял отставку правительства Армении
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    Саркисян принял отставку правительства Армении

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    Саркисян принял отставку правительства Армении

    Ереван, 23 апреля. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства в понедельник, 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба лидера государства.

    В опубликованном указе президента Армении говорится, что, «руководствуясь статьей 13 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения».

    Напомним, премьер-министр Армении Серж Саргсян был вынужден отказаться от должности в связи с акциями протеста. Политика обвиняют в неэффективном управлении государством и экономических проблемах.

    Автор: Дарья Смолина
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