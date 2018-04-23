Саркисян принял отставку правительства Армении

Ереван, 23 апреля. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства в понедельник, 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба лидера государства.

В опубликованном указе президента Армении говорится, что, «руководствуясь статьей 13 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения».

Напомним, премьер-министр Армении Серж Саргсян был вынужден отказаться от должности в связи с акциями протеста. Политика обвиняют в неэффективном управлении государством и экономических проблемах.