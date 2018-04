Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Unit 731: How Leaders of Japan’s WWII Germ Warfare Unit Ended Up Working for the US» («Отряд 731: как лидеры японской группы по разработке биологического оружия начали работать на США»), опубликованной порталом Antiwar.

Отряд 731, печально известная группа, занимавшаяся разработкой биологического оружия для императорской японской армии и проводившая ужасающие эксперименты над китайскими гражданскими лицами и союзными военнопленными до и во время Второй Мировой войны, снова оказалась в центре внимания после того, как японское правительство опубликовало имена более 3000 бывших членов отряда. Группа мало известна в Японии или США; но что еще менее известно, так это то, что вместо того, чтобы наказать членов этой группы, американские власти во время послевоенной оккупации Японии заплатили им миллионы долларов, чтобы те поделились знаниями, полученными в ходе этих преступлений, среди которых — препарирование живых военнопленных и убийство сотен тысяч китайских граждан путем распыления бубонной чумы и других смертельных заболеваний.

Отряд 731 был сформирован в 1935 году в оккупированном японцами Харбине, Китай. Его возглавлял генерал Сиро Ишии, хирург и микробиолог. Японских врачей и ученых привлекала возможность проводить эксперименты на людях; некоторые даже опубликовали свои исследования в рецензируемых журналах, называя жертв «маньчжурскими обезьянами», чтобы избежать осуждения, хотя температура тела, указанная в их исследованиях, не оставляла сомнений в том, что испытуемые не были обезьянами.

Нет, это были мужчины, женщины и дети всех возрастов, тысячи из которых вскрывались живыми, часто без анестезии. Жертв инфицировали смертельно опасными заболеваниями, им ампутировали конечности и иногда пришивали их на другую сторону тела, подвергали смертельным переохлаждениям и испытаниям огнеметом и бомбами. Другим вводили кровь животных, закручивали до смерти в центрифугах, убивали в барокамерах, подвергали смертельным дозам радиации и сжигали или хоронили заживо. Многих женщин и девочек изнасиловали, чтобы исследовать их и их нерожденные плоды. В Харбине члены отряда 731 заражали колодцы брюшным тифом, сбрасывали с самолетов зараженных чумой блох и кормили голодных детей шоколадными конфетами с сибирской язвой.

Западные военнопленные, в том числе американские летчики, также подвергались вивисекции и другим ужасающим экспериментам.

«Заключенные думали, что мы врачи, — вспоминал Доктор Тосио Тоно, который был медицинским помощником при этих опытах. — Они видели наши белые халаты, поэтому не сопротивлялись. Они даже не могли подумать, что подвергнутся вскрытию».

Некоторым из летчиков удалили легкие, чтобы изучить влияние операции на дыхательную систему. Другому просверлили череп и удалили некоторые его части, чтобы определить, можно ли лечить эпилепсию, вырезая часть мозга.

Когда японские командиры поняли, что поражение неизбежно, члены отряда 731 сделали все возможное, чтобы скрыть свои преступления. Они пытались уничтожить объекты и все следы, в том числе оставшихся в живых заключенных.

Хотя Ишии приказал членам группы «забрать их тайны с собой в могилу», его взгляды изменились, когда ему и другим были предъявлены обвинения в военных преступлениях. Верховный главнокомандующий ОВС генерал Дуглас Макартур не только тайно предоставил иммунитет членам отряда 731, включая Ишии, но и заплатил им миллионы долларов в обмен на их знания и сотрудничество. Иммунитет оправдывался соображениями национальной безопасности; американские чиновники опасались, что Советский союз, который осудил 12 захваченных членов отряда, получит опасное преимущество в способности к биологической войне, если у него будет доступ к результатам японских исследований.

Действия США по отношению к членами отряда 731 отражают снисходительность, проявленную к главным нацистским военным преступникам, включая врачей и ученых, которые проводили над евреями и другими пленниками такие же ужасные эксперименты, как и их японские коллеги. Будучи слишком «правильными», чтобы проводить такие ужасные исследования самостоятельно, Соединенные Штаты ради собственных программ оружия массового уничтожения приняли побежденных немецких и японских врачей, которые намеренно утопили, отравили газом, задушили, заморозили, сожгли, отравили, расстреляли и зарезали тысячи живых мужчин, женщин и детей. Но после этого США произвели на свет еще более зловещее «отродье», вроде экспериментов с управлением разумом, и таких проектов, как «Блюберд», «Артишок», «МК-ультра». Они научились применять оружие химической и биологической войны как против своих врагов, так и против собственных граждан.