Меню
Общество
Адвокат Успенского объяснил, почему писатель пожаловался в прокуратуру на «Союзмультфильм»
Россия
Более тридцати фигур котов-футболистов установят на улицах Петербурга к ЧМ-2018
Следующая новость
Загрузка...

    Адвокат Успенского объяснил, почему писатель пожаловался в прокуратуру на «Союзмультфильм»

    102

    Адвокат Успенского объяснил, почему писатель пожаловался в прокуратуру на «Союзмультфильм»

    Москва, 23 апреля. Адвокат писателя Эдуарда Успенского Константин Леонтьев прокомментировал его решение обратиться в прокуратуру по поводу нового мультсериала «Простоквашино». По его словам, писатель рассчитывает на принятие мер и какую-либо реакцию.

    «Там не только нарушение его прав, там еще продажа в США прав на Чебурашку и продажа принадлежащих председателю правления «Союзмультфильма» прав на журнал «Простоквашино» — совокупность всех нарушений», — отметил Леонтьев.

    Он также сообщил, что к Успенскому уже приезжали представители «Союзмультфильма», которые отказались извиняться и предложили «переговариваться дальше». 

    «Сейчас это только первый шаг, — добавил Леонтьев. — Как дальше автор решит, так и будет», передает телеканал «360».

    Напомним, как сообщалось ранее, Успенский обратился в прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату с жалобой на студию «Союзмультфильм» после выхода новой серии «Простоквашино».

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    1932
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    5758
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    9029
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    1076