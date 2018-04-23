Адвокат Успенского объяснил, почему писатель пожаловался в прокуратуру на «Союзмультфильм»

Москва, 23 апреля. Адвокат писателя Эдуарда Успенского Константин Леонтьев прокомментировал его решение обратиться в прокуратуру по поводу нового мультсериала «Простоквашино». По его словам, писатель рассчитывает на принятие мер и какую-либо реакцию.

«Там не только нарушение его прав, там еще продажа в США прав на Чебурашку и продажа принадлежащих председателю правления «Союзмультфильма» прав на журнал «Простоквашино» — совокупность всех нарушений», — отметил Леонтьев.

Он также сообщил, что к Успенскому уже приезжали представители «Союзмультфильма», которые отказались извиняться и предложили «переговариваться дальше».

«Сейчас это только первый шаг, — добавил Леонтьев. — Как дальше автор решит, так и будет», передает телеканал «360».

Напомним, как сообщалось ранее, Успенский обратился в прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату с жалобой на студию «Союзмультфильм» после выхода новой серии «Простоквашино».