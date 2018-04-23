«Большая семерка» создала спецгруппу для изучения «плохого» поведения России

Лондон, 23 апреля. Страны «Большой семерки» создали спецгруппу, главной задачей которой будет следить за «плохим» поведением России. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Мы решили учредить группу G7 по изучению российского пагубного поведения», — отметил он.

Отметим, что сегодня в Торонто заканчивается министерская встреча стран «Большой семерки» (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада).

Отношения между Россией и Великобританией в очередной раз обострились после того, как Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом британская сторона не предоставила никаких доказательств в подтверждение своих слов, а на просьбу России предоставить образец вещества, которым были отравлены Скрипали, ответила отказом.

Сергей Скрипаль и его дочь в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе. Позже стало известно, что на месте происшествия были обнаружены остатки отравляющего вещества BZ, которое состоит на вооружении Великобритании и США.