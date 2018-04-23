Путин разрешил блокировать интернет-сайты с порочащей информацией

Москва, 23 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о блокировке в Интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, пострадавший может потребовать удалить сведения, порочащие его честь и достоинство. Если же ресурс проигнорирует данный запрос, то такой вопрос будет рассматриваться в суде. В случае, если после истечения отведенного судом срока такого рода информация не будет удалена, то судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о блокировке сайта и направить его в Роскомнадзор.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.