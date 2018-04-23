Меню
Политика
Путин разрешил блокировать интернет-сайты с порочащей информацией
Россия
Более тридцати фигур котов-футболистов установят на улицах Петербурга к ЧМ-2018
Следующая новость
Загрузка...

    Путин разрешил блокировать интернет-сайты с порочащей информацией

    199

    Путин разрешил блокировать интернет-сайты с порочащей информацией

    Москва, 23 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о блокировке в Интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно опубликованному документу, пострадавший может потребовать удалить сведения, порочащие его честь и достоинство. Если же ресурс проигнорирует данный запрос, то такой вопрос будет рассматриваться в суде. В случае, если после истечения отведенного судом срока такого рода информация не будет удалена, то судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о блокировке сайта и направить его в Роскомнадзор.  

    Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    1914
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    5679
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    8952
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    1069