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Сирия: последняя группа боевиков покинула Восточный Каламун в провинции Дамаск
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    Сирия: последняя группа боевиков покинула Восточный Каламун в провинции Дамаск

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    Сирия: последняя группа боевиков покинула Восточный Каламун в провинции Дамаск

    Дамаск, 23 апреля. Операция по выводу незаконных вооруженных формирований из Восточного Калямуна вступила в завершающую фазу. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    По данным агентства, сегодня боевики со своими семьями полностью покинули населенные пункты Ар-Рухайба, Джейруд и Насирия, которые расположены в Восточном Каламуне на севере провинции Дамаск. При всего за минувшие сутки из Восточного Каламуна вышли 1156 боевиков и членов их семей. Большая часть из них была переправлена в Африн.

    Стоит отметить, что в конце прошлой недели пять тысяч боевиков покинули город Думейр, который являлся ключевым опорным пунктом террористов в районе Дамаска. Боевики из Думейра были выведены в северные районы Сирии на границе с Турцией.

    Автор: Алексей Громов
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