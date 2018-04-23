«Россия всегда с тобой»: Захарова отреагировала на события в Армении​​​​​​​

Москва, 23 апреля. В текущей непростой ситуации в Армении народ страны сохраняет единство и уважение друг к другу, что очень важно. Соответствующее мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, — великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, масштабные митинги против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля в Ереване. Оппозиция обвиняет его в неплодотворном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. В понедельник Саргсян, недавно назначенный на пост премьер-министра, был вынужден отказаться от новой должности.