Генпрокуратура Украины заявила о задержании доверенного лица Путина на границе с Крымом

Киев, 23 апреля. Украинские власти задержали жительницу Крыма, которая выступала доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на прошедших в марте президентских выборах. Об этом в понедельник сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, женщину задержали на пункте пропуска «Чонгар», который расположен на границе с Крымом. Она обвиняется в государственной измене.

«В рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены задержана гражданка Украины, которая незаконно организовала и проводила сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В.В. кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018 года», — пишеь Луценко в Facebook.

По словам генпрокурора, задержанная осуществляла «подрывную деятельность» и нанесла урон суверенитету Украины и ее территориальной целостности. Как сообщают украинские СМИ, речь идет о главы крымского отделения движения «Волонтеры победы» Елене Одновол.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.