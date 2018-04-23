Меню
Политика
Генпрокуратура Украины заявила о задержании доверенного лица Путина на границе с Крымом
Политика
«Большая семерка» создала спецгруппу для изучения «плохого» поведения России
Следующая новость
Загрузка...

    Генпрокуратура Украины заявила о задержании доверенного лица Путина на границе с Крымом

    50

    Генпрокуратура Украины заявила о задержании доверенного лица Путина на границе с Крымом

    Киев, 23 апреля. Украинские власти задержали жительницу Крыма, которая выступала доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на прошедших в марте президентских выборах. Об этом в понедельник сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    По его словам, женщину задержали на пункте пропуска «Чонгар», который расположен на границе с Крымом. Она обвиняется в государственной измене. 

    «В рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены задержана гражданка Украины, которая незаконно организовала и проводила сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В.В. кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018 года», — пишеь Луценко в Facebook.

    По словам генпрокурора, задержанная осуществляла «подрывную деятельность» и нанесла урон суверенитету Украины и ее территориальной целостности. Как сообщают украинские СМИ, речь идет о главы крымского отделения движения «Волонтеры победы» Елене Одновол.

    Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    1618
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    5080
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    8222
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    969