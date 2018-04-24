Сирия, 24 апреля. Боевики ИГ1 продвинулись в боях с «Джебхат ан-Нусрой»***1 к западу от Даръа. САА отразила нападения нескольких групп террористов в пустыне на окраине Дейр-эз-Зора. «Ахрар аш-Шам» перехватывает контроль над западной частью провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с террористами на северо-востоке Латакии; подверглись минометным ударам «Тахрир аш-Шам» на окраине Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 спешно укрепляет опорные пункты на юге Дамаска новыми отрядами, снайперами и «джихад-мобилями»; безуспешно атаковало блокпосты САА на окраине пустыни в провинции Дейр-эз-Зор; захватило ряд ключевых позиций «Джебхат ан-Нусры» к западу от Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: отбила у «Тахрир аш-Шам» населенные пункты Аджиль и Басратун на западе от Алеппо.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): усиливает оборону в районе Растанского котла; перебросила большую партию продовольствия, боеприпасов и техники на передовую к северу от города Даръа.

Провинция Дамаск

Боевики «Исламского государства» активизировали оборонительные действия против наступающих подразделений Сирийской арабской армии (САА) с целью удержания южных районов Дамаска. Для сдерживания правительственных войск САР полевые командиры ИГ организовали оборудование новых позиций в районах Шейх Зази и Ат-Тадамун, передают военные источники портала Damascus Now. В первом из кварталов, кроме того, была зафиксирована установка террористами видеокамер для наблюдения за участками жилой застройки, что позволяет главарям ИГ дистанционно выявлять изменения обстановки. Также в районе было зафиксировано прибытие дополнительных бандформирований боевиков, оборудование исламистами засад и снайперских огневых позиций. Между тем военный источник в Twitter (@C_Military1) передает, что главари ИГИЛ приказали подготовить заминированные автомобили для контратак опорных пунктов САА на окраине Шейх Зази.

Провинция Латакия

Очередные обстрелы боевиков были зафиксированы на северо-востоке Латакии. По данным новостного Facebook-канала Lattakia News Network, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок вели огонь из минометов со стороны города Кабана по позициям сирийских войск на окраинах населенных пунктов Мамухия и Джабб Аз-Зурур. В рядах армии САР обошлось без потерь. Между тем сами джихадисты понесли урон в результате ответных танковых и артиллерийских ударов САА. Кроме того, фиксировалась доставка новых крупнокалиберных минометов и боеприпасов к ним на позиции «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе прифронтового населенного пункта Карфус.

Провинция Алеппо

В районе 15-20 километров к западу от Алеппо не прекращаются активные боестолкновения между террористическими коалициями «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». В ходе последних столкновений отрядам «Ахрар аш-Шам» удалось перехватить контроль над поселениями Аджиль и Басратун, сообщает оппозиционный канал в Twitter (@FSAPlatform). В настоящий момент полевые командиры группировки планируют серию дальнейших атак с целью развить успех наступления на данном направлении. Тем временем боевики «Джебхат ан-Нусры» намерены контратаковать противника, рассчитывая вернуть утраченные позиции.

Северо-западные окраины Алеппо подверглись минометным обстрелам со стороны боевиков, связанных с «Тахрир аш-Шам», сообщает Aleppo Media Center. К счастью, никто из военнослужащих САА и местных жителей не пострадал. Также отмечается, что исламисты развернули еще несколько огневых позиций между поселением Харитан и административным центром.

Провинция Хомс

Бандформирования «Джебхат ан-Нусры» и союзных группировок продолжают вести оборонительные бои против наступающих подразделений войск САР к северу от Хомса. Основные усилия террористов сосредоточены на удержании позиций в районах населенных пунктов Из Ад-Дин, Таль Амри, Бурайгит и Каббат Аль-Курди, сообщает агентство Masar Press Net. Отмечается, что с целью срыва операции полевые командиры перебросили к поселению Из Ад-Дин бронетехнику и резервные бандгруппы. В окрестностях города Сулейм тем временем было проведено минирование местности у линии соприкосновении с сирийской армией.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Недобитки» ИГИЛ, базирующиеся в пустынной местности на юго-западе провинции Дейр-эз-Зор, вновь попытались захватить блокпосты правительственных сил САР вблизи ключевых участков магистралей. По информации Twitter-канала (@Syria_Hezb_Iran), террористы атаковали под прикрытием военных пикапов, оснащенных пушками и зенитными установками. Все нападения, тем не менее, были легко отбиты, и остаткам боевиков пришлось вернуться на исходные позиции. В настоящий момент отряды «Исламского государства» пытаются хотя бы частично восстановить боеспособность в районе одной из своих временных стоянок на восточной окраине Сирийской пустыни.

Провинция Даръа

Под натиском союзников ИГИЛ из группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» боевики «Джебхат ан-Нусры» были вынуждены оставить часть позиций в районе города Музайриб, находящегося к западу от Даръа, передает портал FURAT, подконтрольный «Исламскому государству». Вооруженное противостояние между террористами, таким образом, продолжает разгораться. Кровопролитные бои между сторонами также разворачиваются в окрестностях населенных пунктов Аш-Шейх Саад, Хейт и Джиллен.

На линии разграничения с правительственными войсками полевые командиры «Тахрир аш-Шам» сосредоточили усилия на укреплении обороны занимаемых городов и обеспечении подконтрольных бандгрупп. Так, согласно информации военного источника в Twitter (@sayed_ridha), к Даилю была переброшена большая партия боеприпасов и продовольствия, а в окрестности Бусры Аль-Харири – дополнительные отряды боевиков и артиллерийские орудия. При этом отмечается, что бандформирования «Джебхат ан-Нусры», действующие на окраинах административного центра провинции, в настоящее время испытывают серьезную нехватку боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)