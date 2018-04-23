«Россия не должна идти на уступки»: эксперт назвал шантажом предложение США отменить санкции против «Русала»

Соединенные Штаты готовы снять санкции с российской компании «Русал» при условии, что Олег Дерипаска откажется от контроля над фирмой. С таким заявлением выступило министерство финансов США. По мнению американских властей, ограничения могут быть отменены только в том случае, если изменятся обстоятельства, которые к ним привели.

«В соответствии с правилами OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами) стороны, попавшие под санкции, могут быть удалены, если они продемонстрируют изменение обстоятельств, которые привели к их включению в него», — значится в документах.

Как заявил в интервью Федеральному агентству новостей руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов, США, пытаясь повлиять на развитие дел в российских компаниях, нарушают собственную доктрину «невмешательства».

«Соединенные Штаты — страна, которая провозгласила принцип невмешательства государства в бизнес. Это самое страшное табу для американцев, — говорит эксперт. — То, что власти не должны касаться бизнеса, следует из идеологии вашингтонского консенсуса американской неолиберальной доктрины, которую они всем навязывали. Компания может быть конфискована или прекратить свою работу по решению суда. Но то, что Соединенные Штаты пытаются проделать с «Русалом», — недопустимо, как провозглашали сами же американцы».

По мнению Колташова, в ответ на откровенный шантаж от российской стороны должны теперь последовать жесткие меры.

«Отвечать сейчас на это заявление должен даже не «Русал», — считает аналитик. — Это задача наших властей — объяснить, что если какая-либо российская компания начнет выполнять требования Соединенных Штатов, она должна быть сразу же национализирована, так попала под влияние другого государства. Сначала США пытаются поставить во главе компании вместо Дерипаски удобную для себя фигуру, потом они будут решать, что эта фирма должна производить, потом попросят подарить ее какому-нибудь американскому коммерсанту. Это чистой воды шантаж. И Россия не должна идти на уступки. Я как экономист говорю: цель всех этих американских санкций — получить контроль над крупными российскими компаниями».

Представители компании «Русал» пока случившееся никак не комментируют. Как заявляет глава американского минфина Стивен Мнучин, «власти США не целились в трудолюбивых людей, которые зависят от «Русала».

Напомним, санкции против российских предпринимателей и компаний власти США ввели 6 апреля. Олег Дерипаска оказался в списке тех, кого касаются ограничения. Акции компании «Русал» тогда резко снизились в цене.