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Матвиенко рассказала, к чему приведет присоединение Черногории к НАТО
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    Матвиенко рассказала, к чему приведет присоединение Черногории к НАТО

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    Матвиенко рассказала, к чему приведет присоединение Черногории к НАТО

    Сараево, 23 апреля. Присоединение Черногории к НАТО приведет к дестабилизации ситуации в регионе и подорвет систему европейской безопасности. Об этом в понедельник заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в парламентской ассамблее Боснии и Герцеговины.

     «Мы выступаем против попыток прочерчивания в регионе новых разделительных линий. Этот шаг ведет лишь к дальнейшей дестабилизации положения в регионе, подрывает систему европейской безопасности. Сейчас такой же опасный эксперимент пытаются проделать с Македонией», — отметила она.

    Матвиенко также обратила внимание на то, что решение о присоединении Черногории к НАТО было принято против воли почти половины населения страны, что является грубейшим нарушением демократических принципов.

    Напомним, что в июне прошлого года Черногория официально стала членом Североатлантического альянса. Это произошло после того, как глава МИД страны Серджан Дарманович передал документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону.

    Автор: Антон Соколов
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