В Совете Федерации считают, что смена власти в Армении не навредит дружбе с Россией

Москва, 23 апреля. Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил Федеральному агентству новостей, что отставка Сержа Саргсяна не повлияет на характер отношений России и Армении.

По словам сенатора, пока он «не видит рисков, что Армения может поменять свою позицию по участию в ОДКБ и Таможенном союзе».

«Дружба между Россией и Арменией незыблема», — заявил Джабаров, напомнив, что Россия является «гарантом армянской государственности и защищает границы этой страны».

Напомним, 23 апреля подал в отставку экс-президент Армении Серж Саргсян после десятидневных уличных акций протеста против его назначения премьер-министром страны. В заявлении он сказал, что «был неправ в сложившейся ситуации».