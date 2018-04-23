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В Совете Федерации считают, что смена власти в Армении не навредит дружбе с Россией
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    В Совете Федерации считают, что смена власти в Армении не навредит дружбе с Россией

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    В Совете Федерации считают, что смена власти в Армении не навредит дружбе с Россией

    Москва, 23 апреля. Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил Федеральному агентству новостей, что отставка Сержа Саргсяна не повлияет на характер отношений России и Армении.

    По словам сенатора, пока он «не видит рисков, что Армения может поменять свою позицию по участию в ОДКБ и Таможенном союзе».

    «Дружба между Россией и Арменией незыблема», — заявил Джабаров, напомнив, что Россия является «гарантом армянской государственности и защищает границы этой страны».

    Напомним, 23 апреля подал в отставку экс-президент Армении Серж Саргсян после десятидневных уличных акций протеста против его назначения премьер-министром страны. В заявлении он сказал, что «был неправ в сложившейся ситуации».

    Автор: Николай Хренков
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