Суд оставил в силе заочный арест украинского пранкера Вольнова

Москва, 23 апреля. Московский городской суд признал законным заочный арест гражданина Украины Евгения Вольнова (Никита Кувиков), который распространял ложную информацию о количестве жертв трагедии в Кемерово, передает РИА Новости.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Напомним, 25 марта во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово Вольнов распространял недостоверные сведения о количестве жертв, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших. 28 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Кувикова на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.