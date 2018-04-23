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Суд оставил в силе заочный арест украинского пранкера Вольнова
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    Суд оставил в силе заочный арест украинского пранкера Вольнова

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    Суд оставил в силе заочный арест украинского пранкера Вольнова

    Москва, 23 апреля. Московский городской суд признал законным заочный арест гражданина Украины Евгения Вольнова (Никита Кувиков), который распространял ложную информацию о количестве жертв трагедии в Кемерово, передает РИА Новости.

    «Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

    Напомним, 25 марта во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово Вольнов распространял недостоверные сведения о количестве жертв, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших. 28 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Кувикова на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

    Автор: Алексей Громов
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