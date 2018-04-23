Бас-гитарист группы «Сектор газа» скончался в Воронеже при странных обстоятельствах

Воронеж, 23 апреля. В Воронеже скончался экс-бас-гитарист известной рок-группы «Сектор газа» Сергей Тупикин.

Информацию о кончине 53-летнего музыканта распространили поклонники группы в социальных сетях. Позже сообщения подтвердили и в воронежском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Причина смерти Тупикина не известна.

Похороны музыканта состоятся во вторник на Юго-Западном кладбище Воронежа.

Сергей Иванович играл в составе «Сектора газа» с 1989 по 1993 годы и исполнял гитарные партии в студии и на концертах в 1988-1989 годах. В 2011 году Тупикин был жестоко избит неизвестными возле своего дома. Несмотря на большое количество операций, он стал инвалидом и последние годы жизни практически не выходил из дома.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни скончался писатель Евгений Звягин.