Меню
Весь мир
Сирия: Сухейль аль-Хасан и министр обороны САР посетили склад трофеев в Думейре – видео ФАН
Политика
«Большая семерка» создала спецгруппу для изучения «плохого» поведения России
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: Сухейль аль-Хасан и министр обороны САР посетили склад трофеев в Думейре – видео ФАН

      /  Обновлено: 
    174

    Сирия: Сухейль аль-Хасан и министр обороны САР посетили склад трофеев в Думейре - видео ФАН

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) вместе с сирийским генералитетом осмотрели склад трофеев, где для всеобщего обозрения была выставлена как бронетехника, так и личное оружие боевиков. Прошёл торжественный смотр трофеев, а также импровизированный «парад» от сирийских летчиков.

    Операция по принуждению к миру в Восточном Каламуне идет довольно успешно. Город Думейр при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) довольно быстро раскололся на фракции, часть из которых выехала на север Сирии, а часть – урегулировала свой статус, сложив оружие или вступив в ряды Сирийской арабской армии (САА).

    После установки контроля над горными грядами Джабаль Батра и Джабаль аль-Афай, боевики решили перейти к переговорам. Даже непримиримые группы, отказавшиеся выезжать и сдавать оружие, после занятия «Тиграми» сменили решительный настрой на более адекватный.

    В результате местные группировки принялись массово сдавать оружие, боеприпасы и технику. Масштабы припрятанного в горных отрогах и долинах поражают. По разным прикидкам, сирийским военным было передано: около 48 тыс. танковых снарядов, четыре десятка танков, несколько тысяч 122-мм ракет «Град», 42 тыс. артиллерийских снарядов, несколько самодельных и заводских РСЗО, около 40 тыс. миномётных снарядов, а также тысячи боеприпасов мелких калибров (для личного стрелкового оружия).

    Столь головокружительным успехом сирийская армия обязана двум факторам: напору и профессионализму сирийского спецназа «Сил Тигра», а также решительности российского ЦПВС. Захваченные трофеи оказались столь масштабны, что экскурсию для сирийского высшего генералитета и чиновников во главе с министром обороны Сирии Али Абдуллой Аюбом провел лично командир «Сил Тигра», бригадный генерал Сухейль аль-Хассан.

    Обнаруженное оружие и техника в хорошем состоянии, и, вероятно, будут переданы в армию. Боеприпасы же будут использованы по прямому назначению. Тем более, что на очереди, судя по всему – Растанский котел на границе провинций Хама и Хомс, где с вертолетов уже разбрасываются листовки для мирных жителей о выходе из будущей зоны боевых действий.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    1618
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    5080
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    8222
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    969