Сирия: Сухейль аль-Хасан и министр обороны САР посетили склад трофеев в Думейре – видео ФАН

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) вместе с сирийским генералитетом осмотрели склад трофеев, где для всеобщего обозрения была выставлена как бронетехника, так и личное оружие боевиков. Прошёл торжественный смотр трофеев, а также импровизированный «парад» от сирийских летчиков.

Операция по принуждению к миру в Восточном Каламуне идет довольно успешно. Город Думейр при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) довольно быстро раскололся на фракции, часть из которых выехала на север Сирии, а часть – урегулировала свой статус, сложив оружие или вступив в ряды Сирийской арабской армии (САА).

После установки контроля над горными грядами Джабаль Батра и Джабаль аль-Афай, боевики решили перейти к переговорам. Даже непримиримые группы, отказавшиеся выезжать и сдавать оружие, после занятия «Тиграми» сменили решительный настрой на более адекватный.

The Syrian Army troops continued mop-up operations in the newly-freed town of al-#Dumayr on Saturday and discovered a large volume of arms and ammunition, including #USA-made anti-tank missiles #Syria pic.twitter.com/aeDkkAr405 — Stratforce (@Syroid_) April 22, 2018

В результате местные группировки принялись массово сдавать оружие, боеприпасы и технику. Масштабы припрятанного в горных отрогах и долинах поражают. По разным прикидкам, сирийским военным было передано: около 48 тыс. танковых снарядов, четыре десятка танков, несколько тысяч 122-мм ракет «Град», 42 тыс. артиллерийских снарядов, несколько самодельных и заводских РСЗО, около 40 тыс. миномётных снарядов, а также тысячи боеприпасов мелких калибров (для личного стрелкового оружия).

Столь головокружительным успехом сирийская армия обязана двум факторам: напору и профессионализму сирийского спецназа «Сил Тигра», а также решительности российского ЦПВС. Захваченные трофеи оказались столь масштабны, что экскурсию для сирийского высшего генералитета и чиновников во главе с министром обороны Сирии Али Абдуллой Аюбом провел лично командир «Сил Тигра», бригадный генерал Сухейль аль-Хассан.

Обнаруженное оружие и техника в хорошем состоянии, и, вероятно, будут переданы в армию. Боеприпасы же будут использованы по прямому назначению. Тем более, что на очереди, судя по всему – Растанский котел на границе провинций Хама и Хомс, где с вертолетов уже разбрасываются листовки для мирных жителей о выходе из будущей зоны боевых действий.