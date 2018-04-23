Меню
Общество
Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми
Политика
«Большая семерка» создала спецгруппу для изучения «плохого» поведения России
Следующая новость
Загрузка...

    Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

    54

    Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

    Москва, 23 апреля. Жителю России нужно зарабатывать 159 тыс. рублей для того, чтобы быть счастливым. К такому выводу пришел ресурс Superjob.ru, который провел среди россиян соответствующий опрос.

    По мнению респондентов, человека, который зарабатывает менее 18 тыс. рублей в месяц, можно назвать бедным, более 447 тыс. рублей — богатым.

    При этом в Москве и Петербурге эти цифры немного разнятся. Так, в этих городах бедняком считается человек с доходом не более 22 тыс. рублей. Богатый человек в Москве зарабатывает 566 тыс. рублей, в Петербурге — 511 тыс. рублей, считают участники опроса.

    Примечательно, что необходимая для счастья зарплата в российской столице и городе на Неве тоже отличаются от среднероссийских показателей. Если в среднем по стране это 159 тыс. рублей, то в Москве — 212 тыс. рублей, а в Петербурге — 166 тыс. рублей.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    1618
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    5080
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    8222
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    969