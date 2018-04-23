Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

Москва, 23 апреля. Жителю России нужно зарабатывать 159 тыс. рублей для того, чтобы быть счастливым. К такому выводу пришел ресурс Superjob.ru, который провел среди россиян соответствующий опрос.

По мнению респондентов, человека, который зарабатывает менее 18 тыс. рублей в месяц, можно назвать бедным, более 447 тыс. рублей — богатым.

При этом в Москве и Петербурге эти цифры немного разнятся. Так, в этих городах бедняком считается человек с доходом не более 22 тыс. рублей. Богатый человек в Москве зарабатывает 566 тыс. рублей, в Петербурге — 511 тыс. рублей, считают участники опроса.

Примечательно, что необходимая для счастья зарплата в российской столице и городе на Неве тоже отличаются от среднероссийских показателей. Если в среднем по стране это 159 тыс. рублей, то в Москве — 212 тыс. рублей, а в Петербурге — 166 тыс. рублей.