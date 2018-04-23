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Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в «Домодедово»
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    Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в «Домодедово»

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    Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в «Домодедово»

    Москва, 23 апреля. Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся со спецмашиной в московском аэропорту «Домодедово». Инцидент произошел в понедельник, 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

    Как стало известно, лайнер готовился к вылету в Саратов, когда сигнальный маяк буксировщика ударился о нос лайнера. После происшествия самолет осмотрели. Серьезных повреждений не нашли — пострадала только краска на корпусе. Однако специалисты намерены изучить состояние самолета более досконально.

    Из-за инцидента борт вылетел с задержкой. Расписание других полетов сдвинулось на два часа.

    Автор: Алексей Громов
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