Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком в «Домодедово»

Москва, 23 апреля. Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся со спецмашиной в московском аэропорту «Домодедово». Инцидент произошел в понедельник, 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Как стало известно, лайнер готовился к вылету в Саратов, когда сигнальный маяк буксировщика ударился о нос лайнера. После происшествия самолет осмотрели. Серьезных повреждений не нашли — пострадала только краска на корпусе. Однако специалисты намерены изучить состояние самолета более досконально.

Из-за инцидента борт вылетел с задержкой. Расписание других полетов сдвинулось на два часа.