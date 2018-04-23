Сирия: САА штурмуют позиции террористов на юге провинции Хама

Дамаск, 23 апреля. Вооруженные силы Сирии и союзные формирования начали наступательную операцию на позиции боевиков на юге провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

Перед началом наступательной операции ВВС Сирии нанесли серию ударов по позициям боевиков, после чего правительственные силы и их союзники атаковали террористов район базирования террористов.

Ранее боевики, дислоцирующиеся на юге провинции Хама, отказались сложить оружие и присоединиться режиму прекращения огня, после чего правительственные силы Сирии начали операцию в этом районе.