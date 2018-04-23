Прямой намек всему бизнесу: эксперт связал обыски в «Мотор Сич» с предвыборным планом Порошенко

Служба безопасности Украины проводит обыски на украинском предприятии «Мотор Сич» (Запорожье), подозревая руководство компании в шпионаже и подготовке диверсий. Об этом сообщает информагентство «УНН» со ссылкой на СБУ.

«Проходят обыски в рамках статей 113, 114 Уголовного кодекса по факту подготовки к диверсии и шпионажа», — отметили в силовом ведомстве Киева.

Утром в понедельник, 23 апреля появились данные о том, что украинский силовики приступили к проведению обысков на предприятии в Запорожье, однако о причинах операции не сообщалось. Ранее в субботу СБУ заявила о задержании сотрудника одного из стратегических предприятий Минобороны страны, который якобы был завербован российскими спецслужбами и передавал РФ секретную информацию в сфере обороны.

«Предвыборная гонка началась и обретает полные масштабы, шагая семимильными шагами к своему завершению через год. А сейчас Петр Порошенко (президент Украины — прим. ред.) чистит конкурентов, показывая, что он не остановится ни перед чем в желании избавиться от тех людей, кто ему неудобен. Обыски на предприятии — это прямой намек всему украинскому бизнесу, который подумывает в той или иной степени поддерживать кандидатов, являющихся конкурентами Порошенко. Удивляться этому не стоит, но я не думаю, там будут реальные доказательства якобы подрывной деятельности, диверсионной работы и т.д.», — поясняет ситуацию главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко.

Собеседник ФАН также уверен, что во время проверок документации предприятия «Мотор Сич», сотрудники СБУ «внезапно» обнаружат ранее заключенные контракты с Россией на поставки различного оборудования, что станет «весомым доказательством» работы на Москву.

«При этом никто не напомнит Петру Порошенко о том, что у него затерялся кондитерский завод в российском Липецке. Поэтому к обыскам в «Мотор Сич» необходимо относиться как к президентской предвыборной кампании. Президент Украины серьезно за нее взялся, и относительное молчание Юлии Тимошенко говорит нам о том, что вопрос о конкурентных и честных выборах на Западе не решен. До сих пор Запад ставит на Порошенко, и он этим пользуется. Посмотрим, как события будут развиваться дальше, но пока Порошенко проявляет себя как политик, который держится за свое место всеми возможными силами и средствами, который не остановится ни перед чем», — продолжает политолог.

В результате подобных действий, украинское предприятие получит колоссальный экономический и репутационный урон, который не позволит компании оправиться.

«Я думаю, многие люди останутся без работы, завод, скорее всего, обанкротится и перейдет в руки другого собственника. Кроме политических задач, есть конкретные задачи по отжиму предприятий в пользу людей Порошенко. Это совершенно логичный шаг», — заключил Руслан Осташко.

Запорожское предприятие «Мотор Сич» занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленными газотурбинными установками.