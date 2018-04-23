Автор «Простоквашино» пожаловался в прокуратуру на «Союзмультфильм»

Москва, 23 апреля. Знаменитый детский писатель Эдуард Успенский обратился в прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату с жалобой на студию «Союзмультфильм» после выхода новой серии «Простоквашино»,

По словам автора произведения, «Союзмультфильм» грубо переработал созданные им образы, сюжеты и персонажей, сообщает RNS. При этом студия не заключала с ним договора на создание новых серий. Успенский подчеркнул, что, учтивая 13 млн просмотров у новой серии, речь идет об особо крупном правонарушении.

Напомним, что новая серия «Простоквашино» набрала более 13,5 млн просмотров на YouTube. Речь идет о продолжении знаменитой серии советских мультфильмов. Персонажей озвучили Гарик Сукачев (Шарик), Иван Охлабыстин (почтальон Печкин) и Юлия Меньшова (мама Дяди Федора). Кота Матроскина озвучил сын Олега Табакова — Антон Табаков.

В ноябре прошлого года Успенский написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на «Союзмультфильм», который лишил его прав на созданных им героев, сообщает «Ридус».