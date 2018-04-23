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Главные новости 23 апреля
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Более тридцати фигур котов-футболистов установят на улицах Петербурга к ЧМ-2018
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    Главные новости 23 апреля

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    Главные новости 23 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 23 апреля.

    Некоторые водители вырабатывают привычки, которые способны серьезно сократить срок службы практически любой автотехники. Автоэксперты назвали топ-5 привычек, способных «убить» новый автомобиль.

    Украинский журналист искренне поддержал президента Сирии, который вернул Франции свой Орден Почетного легиона. «Поступают как варвары»: в Киеве осудили США за ракетный удар по Сирии.

    Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о главном требовании к незалежной со стороны западных покровителей. Депутат Верховной рады рассказал о главном требовании Запада к Украине.

    Государства «Большой семерки» открыты к диалогу с Москвой, но по-прежнему возлагают на нее ответственность за «злонамеренные действия». Россия знает, что ей нужно сделать: G7 готова к диалогу с Москвой.

    В крупнейших городах Болгарии прошли митинги, посвященные 142-й годовщине Апрельского восстания против турецкого ига. В этом году на них выражали солидарность с борьбой Донбасса за его независимость. Корреспондент ФАН побывал на акции в Пловдиве. Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина.

    Курс доллара снизился на открытии Московской биржи. В данный момент он составляет 61,37 рубля. Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международная организация не в состоянии решить все проблемы Сирии. Генсек ООН заявил, что организация не в состоянии решить все проблемы в Сирии.

    Посовещавшись, китайские пограничники спросили у Лолиты через переводчика: мужчина она или женщина? Китайские пограничники задержали певицу Лолиту, не сразу определив ее пол.

    Глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю признался, что вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, могло быть произведено где угодно. Глава ОЗХО сделал пранкерам неожиданное признание по «делу Скрипаля».

    Индия решила выйти из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft, индийский аналог Су-57 — прим. ред.). Россия ничего не потеряет: эксперт объяснил отказ Нью-Дели от российских Су-57.

    Автор: Алексей Громов
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