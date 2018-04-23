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Машков предложил дать «Табакерке» новое название
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    Машков предложил дать «Табакерке» новое название

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    Машков предложил дать «Табакерке» новое название

    Москва, 23 апреля. Название театра «Табакерка» необходимо сменить на «Театр Олега Табакова», считает новый художественный руководитель учреждения, актер Владимир Машков. 

    «Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях. Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова», — отметил он в интервью журналистам, передает РИА Новости.

    «Табакерка» официально называется Московский театр под руководством Олега Табакова. Ранее она называлась театром-студией.

    6 апреля Машков был назначен новым художественным руководителем. В день назначения актер сообщил, что нацелен на продолжение традиций театра, «который будет существовать здесь и сейчас».

    Машков является учеником скончавшегося 12 марта народного артиста СССР Олега Табакова. На его курсе он учился в Школе-студии МХАТ, которую закончил в 1990 году. Ранее Машков уже поставил в театре три своих спектакля – «Смертельный номер», «Бумбараш» и «Звездный час по местному времени».

    Автор: Тимур Румянцев
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