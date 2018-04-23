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Народные гулянья начались в центре Еревана после отставки Саргсяна: ФАН публикует фото и видео
Политика
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    Народные гулянья начались в центре Еревана после отставки Саргсяна: ФАН публикует фото и видео

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    Народные гулянья в центре Еревана после отставки премьер-министра: ФАН публикует фото

    Многотысячные народные гулянья начались в центре Еревана, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей. Собравшиеся отмечают отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, который выполнил требование протестующих и покинул свой пост.

    «У создавшейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя страны, премьер-министра республики Армения», — заявил ранее Саргсян.

    Народные гулянья в центре Еревана после отставки премьер-министра: ФАН публикует фото

    При этом политик призвал свою неправоту и поблагодарил собственный народ.

    Народные гулянья в центре Еревана после отставки премьер-министра: ФАН публикует фото

    Центральные улицы армянской столицы перекрыты десятками тысяч скандирующих людей. Полиция освободила лидера оппозиции Никола Пашиняна, который немедленно присоединился к гуляньям. За отзыв ходатайства прокуратуры о задержании политика выступил первый вице-премьер Армении Карен Карапетян, ранее он выражал готовность стать посредником между правительством и митингующими.

    Работа органов власти в Армении продолжается в штатном режиме. Президент страны Армен Саркисян подписал указы о назначении министров. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова написала в своем Facebook пост в поддержку народа Армении.

    Напомним, Серж Саргсян с 2008 года на протяжении 10 лет занимал пост президента страны. Когда после конституционной реформы фактическим руководителем государства стал премьер-министр, он был выдвинут на эту должность. Парламент избрал его 17 апреля.

    Автор: Антон Евстратов
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