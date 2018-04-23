23 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Премьер Армении Саргсян подал в отставку

Премьер Армении Саргсян подал в отставку Экс-президент Армении Серж Саргсян, назначенный на пост главы правительства страны 17 апреля, написал заявление об отставке. Как стало известно, кабинет министров возглавит Карен Карапетян. Саргсян подал в отставку на фоне акций протеста, которые охватили Армению. Именно с его назначением на пост премьера страны не были согласны протестующие. «Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — заявил Саргсян.

Организатор терактов в Париже получил 20 лет тюрьмы Бельгийский суд вынес приговор организатору крупнейшего теракта в истории Франции. Салаха Абдесалама приговорили к 20 годам тюремного заключения. Он считается одним из организаторов терактов, произошедших в 2015 году в Париже. Напомним, в результате погибли 130 человек, еще сотни пострадали. Боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах Парижа, один из смертников подорвал себя на бульваре Вольтер. Еще три взрыва прозвучали у стадиона «Стад де Франс». Также произошло нападение в концертном зале «Батаклан», где выступала рок-группа. Ответственность за серию терактов взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»1.

Собянин заявил о завершении строительства медкластера в «Сколково» В Москве завершено строительство диагностического комплекса в международном медицинском кластере в «Сколково». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Оператором нового диагностического центра будет израильская клиника «Хадасса». В ближайшем будущем на территории кластера построят и онкологический центр. Собянин также добавил, что международный медицинский кластер в «Сколково» является приоритетным проектом для Москвы, так как благодаря его созданию жители столицы смогут получать помощь ведущих медицинских клиниках мира, не покидая пределы города.

Николас Кейдж завершает карьеру актера Американский актер Николас Кейдж заявил о завершении актерской карьеры. В будущем звезда «Угнать за 60 секунд» планирует заняться режиссурой. В данный момент Кейдж снимается сразу в пяти фильмах. Он также участвует в озвучке двух анимационных проектов. Отметим, что Кейдж уже имеет режиссерский опыт. Его дебютная картина «Жиголо» вышла в прокат в 2002 году. Главную роль в фильме исполнил известный голливудский актер Джеймс Франко. Правда лента получила низкие отзывы кинокритиков и не была успешна в прокате.

1 Организация запрещена на территории РФ.