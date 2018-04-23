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23 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Премьер Армении Саргсян подал в отставку
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    23 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Премьер Армении Саргсян подал в отставку

    Премьер Армении Саргсян подал в отставку. Организатор терактов в Париже получил 20 лет тюрьмы. Собянин заявил о завершении строительства медкластера в «Сколково». Николас Кейдж завершает карьеру актера.
    19:24 23 Апреля 2018
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    Премьер Армении Саргсян подал в отставку

    23 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Премьер Армении Саргсян подал в отставку

    Экс-президент Армении Серж Саргсян, назначенный на пост главы правительства страны 17 апреля, написал заявление об отставке. Как стало известно, кабинет министров возглавит Карен Карапетян. Саргсян подал в отставку на фоне акций протеста, которые охватили Армению. Именно с его назначением на пост премьера страны не были согласны протестующие.
    «Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — заявил Саргсян.

    Организатор терактов в Париже получил 20 лет тюрьмы

    23 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Премьер Армении Саргсян подал в отставку

    Бельгийский суд вынес приговор организатору крупнейшего теракта в истории Франции. Салаха Абдесалама приговорили к 20 годам тюремного заключения. Он считается одним из организаторов терактов, произошедших в 2015 году в Париже. Напомним, в результате погибли 130 человек, еще сотни пострадали. Боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах Парижа, один из смертников подорвал себя на бульваре Вольтер. Еще три взрыва прозвучали у стадиона «Стад де Франс». Также произошло нападение в концертном зале «Батаклан», где выступала рок-группа. Ответственность за серию терактов взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»1.

    Собянин заявил о завершении строительства медкластера в «Сколково»

    23 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Премьер Армении Саргсян подал в отставку

    В Москве завершено строительство диагностического комплекса в международном медицинском кластере в «Сколково». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Оператором нового диагностического центра будет израильская клиника «Хадасса». В ближайшем будущем на территории кластера построят и онкологический центр. Собянин также добавил, что международный медицинский кластер в «Сколково» является приоритетным проектом для Москвы, так как благодаря его созданию жители столицы смогут получать помощь ведущих медицинских клиниках мира, не покидая пределы города.

    Николас Кейдж завершает карьеру актера

    23 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Премьер Армении Саргсян подал в отставку

    Американский актер Николас Кейдж заявил о завершении актерской карьеры. В будущем звезда «Угнать за 60 секунд» планирует заняться режиссурой. В данный момент Кейдж снимается сразу в пяти фильмах. Он также участвует в озвучке двух анимационных проектов. Отметим, что Кейдж уже имеет режиссерский опыт. Его дебютная картина «Жиголо» вышла в прокат в 2002 году. Главную роль в фильме исполнил известный голливудский актер Джеймс Франко. Правда лента получила низкие отзывы кинокритиков и не была успешна в прокате.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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