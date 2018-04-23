Кастинг на съемки комедии: в экспертном совете при Госдуме высмеяли «Миротворец» из-за «Сватов» и «Папиных дочек»

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» пополнил списки «врагов Украины» новыми именами. В базу данных ресурса попали известные российские артисты, сыгравшие роли в популярных ситкомах: исполнитель одной из главных ролей в сериале «Папины дочки» Андрей Леонов и актрисы из сериала «Сваты» Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.

«Складывается впечатление, что в последнее время создатели списка «Миротворца» решили резко изменить своим принципам и назначить кастинг на съемки комедийного фильма, — не без иронии прокомментировал это решение Федеральному агентству новостей член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ блогер Вадим Манукян. — Иначе как понять их последнее веяние с занесением в свои списки актеров из фильмов «Сваты» и «Папины дочки»?»

Впрочем, это, скорее, выставляет сам «Миротворец» в смешном свете, отметил Манукян.

«Теперь можно смеяться над самими создателями списка, потому что внесенных в базу «Миротворца» актеров любят и в России, и на Украине, — подчеркнул блогер. — Более того, сериал «Сваты» долгие годы снимался на Украине местной съемочной группой, а один из сезонов полностью посвящен Крыму. По большому счету, с мая 2018 года владельцам «Миротворца», наверное, уже стоит всю Россию занести в свои списки, чтобы потом не мучиться, потому что большинство россиян этим летом собирается ехать на отдых в Крым по новому Крымскому мосту. Вот только не устанут ли эти ребята 145 миллионов россиян в списки заносить?!»

Пока такой непосильный труд создателям «Миротворца» явно не по силам — американцы отстегивают деньги на русофобские инициативы все неохотнее, иронически «посочувствовал» создателям скандального сайта собеседник ФАН.

«Ах да, у них же нет информации обо всех россиянах, их «резиновому списку» угрожает отсутствие своевременной актуализации. Придется набирать новых людей в штат — иначе никак. Ну ничего, Госдеп ребятам еще больше печенек пришлет», — отметил Вадим Манукян.

Как сообщили владельцы сайта «Миротворец» в своем Facebook, звезд «Папиных дочек» и «Сватов» внесли в базу как «врагов Украины» за «сознательное нарушение государственной границы», то есть за поездки в Крым, который, по мнению Киева, якобы является украинской территорией.

Ранее за посещение Крыма в базу данных «Миротворца» попали десятки российских деятелей искусства, врачи, общественные деятели и т.д. В базу попал даже президент Сирии Башар Асад за то, что его дети отдыхали в международном центре «Артек» в Крыму.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после госпереворота на Украине по итогам референдума и, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международным правом. Киев и большинство стран Запада отказываются признать Крым российской территорией.