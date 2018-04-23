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Пяти турецким предприятиям разрешили поставлять в Россию томаты
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    Пяти турецким предприятиям разрешили поставлять в Россию томаты

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    Пяти турецким предприятиям разрешили поставлять в Россию томаты

    Москва, 23 апреля. Россельхознадзор разрешил ввозить томаты в Россию с пяти турецких предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    Как стало известно, еще пять турецких предприятий смогут поставлять в Россию томаты с 24 апреля. Такое решение было принято по итогам визита делегации Россельхознадзора в Турцию.

    «Службой принято решение под гарантии Министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики с 24 апреля 2018 года разрешить ввоз на территорию Российской Федерации томатов, происхождением Турецкая Республика, с еще пяти предприятий», — сообщается на сайте.

    Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с 15 предприятий Турции. Теперь общее количество производителей, которые получили одобрение на поставки томатов в РФ, составит 20.

    Автор: Дарья Смолина
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