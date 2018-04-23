В МИД РФ объяснили, почему Россия не должна участвовать в расследовании «химатаки» в Сирии

Женева, 23 апреля. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что российская сторона не считает нужным принимать участие в расследовании ситуации с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума.

«А почему Москва должна принимать участие в этом расследовании? Оно ведется квалифицированными экспертами ОЗХО, — сказал он в интервью. журналистам. — Задача России — по возможности обеспечить им условия работы», передает РИА Новости.

Отметим, что так называемая «химатака» в Восточной Гуте стала предлогом для США и их союзников нанести удар по Сирии. Не дожидаясь визита в Думу экспертов ОЗХО, которые могли бы пролить свет на ситуацию, США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, значительную часть которых удалось перехватить сирийским ПВО. Президент России Владимир Путин назвал удары по Сирии актом агрессии против суверенного государства.