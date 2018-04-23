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Эксперт: Спасти мир от беззакония Запада можно только силой 
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    Эксперт: Спасти мир от беззакония Запада можно только силой 

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    Эксперт: Спасти мир от беззакония Запада можно только силой 

    Россия могла бы и в одиночку принудить Запад к соблюдению международного права, но пока не готова морально.

    Так откликнулся на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что Организация Объединенных Наций не в состоянии решать существующие мировые проблемы и нуждается в реформе, директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин

    ООН больше ни на что не влияет, при этом президент России — единственный среди лидеров мировых держав продолжает придерживаться международного правового поля, считает эксперт.

    «ООН является рудиментом двухполярного мира, созданного по итогам Ялтинской конференции, которая подвела черту под раскладом сил после Второй мировой войны, — напомнил Коровин. — Тогда картина была совершенно иной: Запад был нашим союзником по антигитлеровской коалиции, а позже, во времена холодной войны, уравновешивался мощью советского блока, контролировавшего половину мира. ООН, таким образом, была площадкой, на которой советский блок принуждал к миру и соблюдению законов западный блок, опираясь на военно-политическое могущество СССР и социалистических стран». 

    Эксперт: Спасти мир от беззакония Запада можно только силой 

    По мнению Коровина, сегодня поменялись все базовые параметры. Мир больше не двухполярный, а его развитие движется по двум противоположным векторам — один в сторону однополярности под контролем США и Запада, другой — в сторону многополярности при содействии всего остального человечества, представляющего абсолютное большинство.

    «Пока что нет силы, которая способна принудить Запад к миру и соблюдению международного права и элементарной законности, — отмечает эксперт. — Россия в одиночку могла бы, но пока морально не готова, коалиция же стран и блоков, готовых удерживать агрессивный Запад, пока не сложилась». 

    В этих условиях президент России Владимир Путин остается «последним законником, строго, по буквам соблюдающим международное право», считает эксперт.

    Эксперт: Спасти мир от беззакония Запада можно только силой 

    Все остальные либо давно наплевали на закон — как Запад, либо выключены из мировых процессов, и их мнения никто не спрашивает, либо балансируют между позицией России и Запада.

    Валерий Коровин убежден в очевидности того факта, что «ООН как инструмент сдерживания исчерпал себя, а стремление следовать закону и международному праву в мире, где хозяйничает Запад, должно опираться строго на силу и принуждение Запада к законности и миру».  

    «Иначе — хаос и беззаконие», — подытожил член Изборского клуба. 

    Напомним, что сегодня 23 апреля 2018 года, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возвращении «холодной войны».

    Автор: Наталья Макеева
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