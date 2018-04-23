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Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
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    Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам

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    Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам

    Москва, 23 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ пятерым россиянам. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации», — сообщается в указе.

    Звание Героя Труда России присвоили художественному руководителю московского театра «Ленком» Марку Захарову, генеральному директору «Туламашзавод» Евгению Дронову, главному тренеру волейбольного клуба «Уралочка» Николаю Карполю, проходчику подземной шахты «Талдинская-Западная-2» Александру Куличенко и профессору Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Галине Савельевой.

    Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам

    Автор: Дарья Смолина
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