Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
Москва, 23 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ пятерым россиянам. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации», — сообщается в указе.
Звание Героя Труда России присвоили художественному руководителю московского театра «Ленком» Марку Захарову, генеральному директору «Туламашзавод» Евгению Дронову, главному тренеру волейбольного клуба «Уралочка» Николаю Карполю, проходчику подземной шахты «Талдинская-Западная-2» Александру Куличенко и профессору Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Галине Савельевой.