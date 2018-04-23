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Трамп получает очки, лишь играя мускулами: в РФ оценили планы США оставить авианосную группу в Средиземноморье
Политика
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    Трамп получает очки, лишь играя мускулами: в РФ оценили планы США оставить авианосную группу в Средиземноморье

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    Трамп получает очки, лишь играя мускулами: в РФ оценили планы США оставить авианосную группу в Средиземноморье

    Комментируя новость о том, что американский атомный авианосец «Гарри Трумэн» и сопровождающие его десятки кораблей останутся в Средиземном море, а не пойдут в Персидский залив в рамках регулярной ротации, политолог Алексей Никулин заметил, что это такая PR-акция Трампа.

    «Данная группа [кораблей США] двигалась и должна располагаться в Персидском заливе в районе Аравийского моря, но сейчас, по заявлениям, какое-то время будет в Средиземноморье. То есть это нестандартная ситуация, а норма 25-30-летней давности. И я бы не стал связывать это только с Сирией», — заметил Алексей Никулин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Политолог объяснил, что «набухает» очередной кризис в Ливии.

    «Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар находится при смерти, и если он скончается, то начнется очередной очень жесткий раунд войны», — сказал эксперт.

    По его оценке, присутствие авианосной ударной группировки ВМС США в Средиземноморье — это тот шаг, который Вашингтон может себе позволить.

    «Это громкое заявление, игра мускулами, PR. Хотя бы потому, что Дональд Трамп сейчас может получать положительные политические очки только на внешнеполитическом фоне, играя мускулами. Все действия американских политиков рассчитаны на внутреннего потребителя. Все это ради картинки и на случай того, если что-то произойдет в Сирии или рванет в Ливии», — уверен политолог Алексей Никулин.

    Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов напомнил, что США любят «эффектные PR-акции в плане демонстрации своей военной силы».

    «Авианосная ударная группировка, согласно планам НАТО, движется в Индийский океан, но проходит через Средиземное море, и, вероятнее всего, благодаря использованию мировых СМИ мы увидим большую информационную кампанию по показу военно-морского парада сил США, проходящих мимо военно-морской базы России в Средиземном море, и обозначению своего присутствия и превосходства силы», — сказал эксперт. Он напомнил, что прошлой осенью Россия вывела из этого региона свои крупные силы, оставив незначительную группировку ВМФ РФ в Средиземноморье.

    Автор: Марина Степанова
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