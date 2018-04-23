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Правительство Армении возглавил заместитель ушедшего в отставку Саргсяна
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    Правительство Армении возглавил заместитель ушедшего в отставку Саргсяна

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    Правительство Армении возглавил заместитель ушедшего в отставку Саргсяна

    Ереван, 23 апреля. Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян стал временно исполняющим обязанности главы правительства республики после ухода в отставку премьер-министра страны Сержа Саргсяна.

    «Согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер», — сообщает пресс-служба кабинета министров Армении.

    Карапетян в понедельник провел внеочередное заседание правительства, на котором было объявлено о невозможности исполнения премьером его функций.

    Напомним, что в понедельник бывший президент Армении Серж Саргсян, недавно назначенного на пост премьер-министра, был вынужден отказаться от новой должности в связи с акциями протеста, которые вспыхнули в стране. Протестующие обвиняют политика в неэффективном управлении государством и экономических проблемах.

    В своем обращении к народу Саргсян признал, что совершал ошибки и что в сложившейся ситуации считает правильным уйти в отставку.

    Автор: Антон Соколов
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