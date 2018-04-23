Правительство Армении возглавил заместитель ушедшего в отставку Саргсяна

Ереван, 23 апреля. Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян стал временно исполняющим обязанности главы правительства республики после ухода в отставку премьер-министра страны Сержа Саргсяна.

«Согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер», — сообщает пресс-служба кабинета министров Армении.

Карапетян в понедельник провел внеочередное заседание правительства, на котором было объявлено о невозможности исполнения премьером его функций.

Напомним, что в понедельник бывший президент Армении Серж Саргсян, недавно назначенного на пост премьер-министра, был вынужден отказаться от новой должности в связи с акциями протеста, которые вспыхнули в стране. Протестующие обвиняют политика в неэффективном управлении государством и экономических проблемах.

В своем обращении к народу Саргсян признал, что совершал ошибки и что в сложившейся ситуации считает правильным уйти в отставку.