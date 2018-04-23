Страны, нанесшие удар по Сирии, поддерживали террористов — Асад

Москва, 23 апреля. Президент Сирии Башар Асад заявил, что страны, нанесшие удар по Сирии, поддерживали террористов с первых дней войны в САР и не помогали в борьбе с ними.

Соответствующее заявление прозвучало по итогам встречи сирийского лидера с помощником главы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари в понедельник.

«Те государства и группировки, которые являются их орудиями в странах региона, поддерживали террористов с первого дня войны в Сирии. Их прямая агрессия в недавнее время не смогла остановить борьбу против терроризма, которая будет продолжаться до тех пор, пока не будут возвращены все сирийские земли», — приводит слова сирийского лидера его пресс-служба.

По словам Ансари, поводом для удара по Сирии стали победы сирийской армии и ее союзников над террористами. Он также выразил мнение, что эти страны опасаются подобных побед и в других регионах.

Напомним, что 14 апреля США, Франция и Великобритания объявили о ракетном ударе по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума. Отметим, что жители города Дума и российские эксперты не подтвердили факта химатаки в городе. Всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, значительную часть которых удалось перехватить сирийским ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Сирии актом агрессии против суверенного государства.