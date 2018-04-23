Венгрия заблокировала заседание комиссии НАТО-Украина из-за закона о языке

Брюссель, 23 апреля. Власти Венгрии приняли решение в третий раз заблокировать проведение заседания комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел. Как стало известно, причиной этого решения является украинский закон о языке.

«Заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров не состоится в связи с позицией венгерской стороны, которая остается неизменной», — сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

Венгрия уже блокировала ранее министерские встречи НАТО в текущем году, требуя от украинских властей отмены закона о языке.

Заседание комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД не входит в программу встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе 27 апреля, что также подтвердили в штаб-квартире НАТО, передает ТАСС.

Напомним, украинский закон «Об образовании» предполагает, что обучение будет вестись исключительно на украинском языке с пятого класса. Также с 1 сентября 2020 года обучаться только на украинском языке начнут и первоклассники.