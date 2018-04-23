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Венгрия заблокировала заседание комиссии НАТО-Украина из-за закона о языке
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    Венгрия заблокировала заседание комиссии НАТО-Украина из-за закона о языке

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    Венгрия заблокировала заседание комиссии НАТО-Украина из-за закона о языке

    Брюссель, 23 апреля. Власти Венгрии приняли решение в третий раз заблокировать проведение заседания комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел. Как стало известно, причиной этого решения является украинский закон о языке.

    «Заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров не состоится в связи с позицией венгерской стороны, которая остается неизменной», — сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

    Венгрия уже блокировала ранее министерские встречи НАТО в текущем году,  требуя от украинских властей отмены закона о языке.

    Заседание комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД не входит в программу встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе 27 апреля, что также подтвердили в штаб-квартире НАТО, передает ТАСС.

    Напомним, украинский закон «Об образовании» предполагает, что обучение будет вестись исключительно на украинском языке с пятого класса. Также с 1 сентября 2020 года обучаться только на украинском языке начнут и первоклассники.

    Автор: Тимур Румянцев
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