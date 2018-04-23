Имитация Украины: Дмитрий Лекух о таланте ВМСУ проводить учения без кораблей

В конце минувшей недели подразделения ВМС Украины провели учения рядом с Крымом. О чем и сообщили городу и миру, как это у них почему-то водится, через фейсбук:

«Военно-морские Силы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи границы с Крымом, — говорится, не без орфографической путаницы разумеется, в сообщении гордых украинских моряков. — На протяжении нескольких дней возле административной границы с Крымом подразделения Командования морской пехоты ВМС проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника».

Все всё понимают

Отдельно в сообщении ВМС Украины с гордостью отмечается, что «артиллерийские подразделения успешно отработали учебные навыки по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника, морские пехотинцы выполнили задачи по отражению атаки десанта условного противника и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях».

Не было на этих славных учениях только одного — украинских кораблей. Что несколько, скажем прямо, девальвирует всю затею.

Казалось бы: ну назовите эти маневры «учениями береговой охраны». Разве что-то от этого изменится? Нет, конечно. Но — не могут. Язык у них не поворачивается. Ведь флот — это гордость и честь, особенно украинский…

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Знаете, раньше мне казалось, что в лице соседней территории мы имеем дело с государством прогрессирующей шизофрении. Выяснилось, что все еще хуже. Перед нами — администрация всепобеждающей имитации.

Тут не надо далеко за примером ходить: другое ведомство той же администрации в это же время, например, «проводит приватизацию хозяйственных объектов» в Крыму — объектов, на которые не может попасть.

И ведь, что самое интересное, — все всё прекрасно понимают. Но одни продолжают имитировать приватизацию. Другие — учения ВМСУ. Может быть, в этом причина того, что они такие бедные?

Что с этим делать потом?

Кстати, о деньгах. Точнее, о кредитах от МВФ для Украины. Новость года: их нет.

Причину, почему Украине не дают даже обещанных фондом денег — а это 4,4 млрд долларов до конца года, — украинским властям еще раз разъяснил теперь уже американский Госдеп.

21 апреля и. о. госсекретаря США Джон Салливан на встрече с «министром» «иностранных дел» Украины Павлом Климкиным призвал власти этой страны выполнить требования Международного валютного фонда и, наконец, исполнить обещанное — поднять тарифы на газ, а также создать антикоррупционный суд. По крайней мере, об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Салливан призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту», — говорится в заявлении госпожи Науэрт.

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И Климкин в ответ — опять обещал. Несмотря на то, что прекрасно понимает: деньги МВФ не дает по совершенно другой причине. А именно: ни одна разумная организация не будет выделять кредиты, если заведомо знает, что их никто не вернет. Ну а то, что Украина не в состоянии обслуживать даже выплаты текущего года (там где-то порядка пяти миллиардов долларов, не считая российских дополнительных трех, которые почти наверняка подтвердит в мае апелляционная инстанция Высокого суда Лондона), не так давно признал даже украинский премьер Володимир Гройсман.

Прекрасно понимает Климкин и то, что киевские власти еще, быть может, в состоянии повысить тарифы на газ, но вот создать на Украине «действительно независимый антикоррупционный суд» — это ненаучная фантастика.

Именно поэтому директор европейского департамента МВФ Поуль Томсен заявил на пресс-конференции в том же Вашингтоне, что считает промедление Киева в процессе экономического реформирования «упущенными возможностями» и «пустой тратой времени». После чего, правда, долго хвалил Украину за текущую денежно-кредитную политику и поддержку гибкого обменного курса гривны.

Увы, похвальбой сыт не будешь, требования МВФ для Киева заведомо невыполнимы, и поэтому ему не остается ничего иного, кроме как продолжать «политику имитации». Лишь так украинские власти способны выклянчить у Запада хоть сколько-то грошей.

Тем временем украинская экономика продолжает издавать звуки, которыми то ли пытается имитировать оргазм от происходящего, то ли репетирует предсмертный стон. Вряд ли это кому-то нравится на самой Украине.

Впрочем, соседи «страны 404» тоже не слишком счастливы: теперь их интересует не только вопрос «Когда?!», но и, простите, «Что с этим делать потом?!»