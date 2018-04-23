Глава ОЗХО признал в разговоре с пранкерами, что РФ помогает экспертам в сирийской Думе

Москва, 23 апреля. Глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю отрицает распространяемые некоторыми странами слухи о том, что Россия мешает экспертам ОЗХО в сирийской Думе. Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые позвонили в ОЗХО от имени премьер-министра Польши.

Более того, по словам главы ОЗХО, Россия помогает экспертам, обеспечивая их безопасность.

«Похоже, что русские хотят помочь нам развернуться и обеспечить безопасность, они также официально нас об этом уведомили. И мы надеемся, что в текущих обстоятельствах мы сможем выполнить свою работу и завершить миссию», — отметил Узюмджю.

Напомним, что ранее «Белые каски» объявили о «химатаке», которая якобы произошла в сирийской Думе. При этом «каски» не предоставили никаких доказательств, кроме видеоролика, который, как заявили в министерстве обороны России, был целиком постановочным. США, Франция и Великобритания, не дожидаясь визита в Думу экспертов ОЗХО, которые могли бы пролить свет на ситуацию, совершили ракетный удар по Сирии.