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Эксперт оценил прогноз Кудрина о влиянии санкций на курс рубля
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    Эксперт оценил прогноз Кудрина о влиянии санкций на курс рубля

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    Эксперт оценил прогноз Кудрина о влиянии санкций на курс рубля

    Москва, 23 апреля. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, который ранее занимал пост министра финансов, заявил, что в ближайшие два-три месяца курс рубля не вернется к показателям начала апреля. Об этом он рассказал в интервью телеканалу НТВ.

    «Мы видим, что процесс идет. Он инерционен, к сожалению, он связан с сохранением санкций. И раз эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или два-три месяца вряд ли придется, вот к предыдущим позициям», — заявил Кудрин.

    Заместитель директора аналитического департамента Наталья Мильчакова «Альпари» прокомментировала заявление Кудрина. Она отметила, что экс-министр финансов Алексей Кудрин был прав в оценке ситуации.

    «Действительно от более серьезного падения, как это было в 2014 и 2015 годах, рубль удержали именно высокие цены на нефть. И чем больше будет цена на нефть, тем больше шансов у рубля вернуться на исходные позиции», — цитирует RT эксперта.

    Мильчакова рассказала, что у рубля будет больше шансов вернуться на уровень 58-59 рублей за доллар и 70-71 рубля за евро, если цена останется на такой же позиции или будет расти вверх. Для того, чтобы курсы доллара и евро по отношению к рублю вернулись, нужно, чтобы «цена на нефть росла более стабильно и на основе фундаментальных факторов, что сейчас и происходит». По прогнозам эксперта, у рубля есть шанс вернуться на уровень 59-60 рублей за доллар к концу мая.

    Автор: Дарья Смолина
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