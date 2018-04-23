Греческий генерал объяснил, как снять санкции с Крыма и России

Москва, 23 апреля. Западу следует снять санкции с России и с Крыма, считает генерал-лейтенант ВВС Греции в отставке Павлос Христу. По его мнению, необходимо поставлять титан в Европу и США только через территорию полуострова.

«Я предложил, чтобы экспорт и импорт России с США и Европейским Союзом осуществлялся через Крым. Особенно титана и металлов, которые так необходимы Западу», — приводит РИА Новости слова Христу, который выступил на Ялтинском международном экономическом форуме.

По его мнению, это позволит снять ограничительные меры.

Христу подчеркнул, что для санкций в отношении России нет никаких причин, и Евросоюзу необходимо прекратить вводить их.

«Россия — это держава мирная. Крым принадлежит Российской Федерации, Российская Федерация едина», — пояснил он.

Напомним, ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что США сами пострадают из-за своей санкционной политики, которая подрывает доверие к Америке у ее партнеров.