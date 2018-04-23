Путин дал российское гражданство 40 иностранцам

Москва, 23 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 40 человеку получают российское гражданство, сообщается на портале правовой информации.

Как стало известно, паспорт гражданина РФ получили шесть уроженцев Афганистана, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана, пятеро украинцев, трое уроженцев Азербайджана, двое — Казахстана и Армении. По одному представителю Вьетнама, Марокко, Белоруссии, Туркмении.

Все эти лица получают гражданство России со дня принесения каждым из них присяги, за исключением детей, которые вступают в гражданство РФ вместе с принятием присяги родителем или опекуном, передает «Свободная пресса».

Ранее Путин похвалил главу Ингушетии за переход республики на газомоторное топливо.