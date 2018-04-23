Адреса у авторов наших бед одни и те же: Сербия поддержала жителей ЛНР

Что общего между военными конфликтами в Югославии и Донбассе? Этот и многие другие вопросы обсуждались на международной научно-практической конференции «Исторические связи России и Сербии» в Луганском национальном университете (ЛНУ) имени Тараса Шевченко.

Во время встречи отдельное внимание уделялось военному конфликту, который вот уже 4 года продолжается в Донбассе. По словам президента общества русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост» Любомира Радиновича, «у Сербии в недавнем прошлом тоже происходили события, связанные с распадом Югославии, и им есть чем поделиться с жителями Луганска».

«События последних лет, которые происходили на Донбассе, даются сербам очень непросто. Мы сочувствуем вашим страданиям, и наш визит к вам можно расценивать как своего рода моральную поддержку для того, чтобы пережить войну и вернуться к мирной жизни. Очень хочется, чтобы люди здесь знали, что сербы наблюдают за ситуацией на Донбассе. У нас (сербов — прим. ред.) в недавнем прошлом происходили такие же события при распаде Югославии. Нам есть чем с вами поделиться — опытом!» — заявил Радинович.

При этом он подчеркнул, что главное сходство между указанными выше конфликтами заключается в том, «что адреса у авторов наших бед одни и те же».

«Все остальное, можно сказать нюансами. Есть, по всей видимости, план разбить наше единство, православное единство. К сожалению, последнее время этот план успешно реализуется. Вам необходимо возвращаться к мирной жизни, здесь живут люди одной крови», — продолжил представитель Сербии.

Об агрессии коллективного Запада рассказал и другой представитель сербской делегации Зоран Милошевич — социолог, политолог и историк, ректор Европейского университета в Брчком, научный советник Института политических исследований в Белграде.

«Это самый важный вопрос для всего мирового сообщества. Сейчас Запад пошел агрессией на славянский мир. Не только на сербов и Россию, а на весь славянский мир. Поэтому для сербов важны взаимоотношения между Россией и Донбассом. Если решить конфликт в Донбассе, возможно, и не будет других конфликтов в славянском мире. Сербия наблюдает за этим процессом, и нам это нужно, чтобы сохранить свою территорию, свою жизнь», — сказал сербский политический аналитик.

В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил важность встречи представителей Луганска и Белграда.

«Нам очень нужно услышать ваше мнение, что в дальнейшем нам нужно делать, чтобы мировое сообщество открыло глаза на нашу проблему и все-таки начало нам действительно помогать. Не было голословно, и все происходило не только на словах», — заключил представитель ЛНР.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Всего за это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.