Сирия: бригада ССА перешла на сторону правительственных войск в Восточном Каламуне

Дамаск, 23 апреля. Одна из крупнейших бригад «Сирийской свободной армии» (ССФ) сдалась правительственным войскам Сирии в Восточном Каламуне. Бойцы бригады сложили оружие и присоединились к режиму прекращения огня. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

По данным источника, бригада ССА передала сирийской армии контроль над городами Ар-Рухайба и Джейруд в Восточном Каламуне. Кроме того, бойцы бригады заявили о намерении продолжить борьбу с террористическими группировками на стороне сирийской армии.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Сирии во главе с элитным отрядом спецназа «Силы Тигра» полностью окружили город Ар-Рухайба в Восточном Каламуне, который являлся ключевым опорным пунктом боевиков в Восточной Гуте.