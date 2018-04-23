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Мухин назвал бесхребетной позицию Макрона по Сирии
Политика
Глава ОЗХО признал в разговоре с пранкерами, что РФ помогает экспертам в сирийской Думе
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    Мухин назвал бесхребетной позицию Макрона по Сирии

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    Мухин назвал бесхребетной позицию Макрона по Сирии

    Российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, главы двух государств обсудили в том числе и сирийский кризис. Владимир Путин указал Макрону на то, что удар по Сирии, который был нанесен по дружественному РФ государству ночью 14 апреля, грубо противоречит нормам международного права.

    «С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Стороны договорились возобновить мирные переговоры с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

    Мухин назвал бесхребетной позицию Макрона по Сирии

    Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей допустил, что после разговора с Владимиром Путиным Макрон откажется от прямой военной поддержки сил США и не будет в дальнейшем отдавать приказов наносить удары по территории Сирии. Хотя и назвал это крайне маловероятным.

    «Макрон сейчас активно ведет челночную дипломатию: он очень активно общается и с США, и с Германией, и с Россией, пытаясь стать медиатором восстановления отношений», — подчеркивает известный политолог.

    В будущем в случае нормализации отношений между РФ и коллективным Западом Макрон смог бы приписать эту заслугу себе.

    «То есть, в этом случае Макрон смог бы заявить о том, что именно он, что говорится, дал миру шанс. Но боюсь, что его заявления, которые он делает после встреч с Дональдом Трампом, телефонных разговоров с Владимиром Путиным, звучат очень разнопланово. Они скорее продолжают традиции Франсуа Олланда, который вел очень бесхребетную политику. Как известно, именно на этом Олланд и погорел, растеряв популярность даже в собственной стране», — напоминает Алексей Мухин.

    Мухин назвал бесхребетной позицию Макрона по Сирии

    Собеседник агентства указал, что Олланд тоже пытался урегулировать сирийские противоречия между Россией и США и не преуспел.

    «Боюсь, пока инициативы Эммануэля Макрона повторяют тот же формат, который присутствовал в действиях Франсуа Олланда. И, возможно, с тем же результатом», — резюмировал Алексей Мухин.

    Напомним, в атаке на Сирию приняло участие три страны: Великобритания, Франция и США. Россия категорически осудила действия Запада и напомнила, что их действия противоречат Уставу ООН.

    Автор: Михаил Блинов
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